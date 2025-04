Fußballkollegen reagieren auf Thomas Müllers FC-Bayern-Aus

Vor wenigen Stunden verkündete Thomas Müller (35) die Nachricht: Ab der kommenden Saison ist seine Zeit beim FC Bayern München vorbei. Diese Neuigkeit macht nicht nur den Profikicker selbst, sondern auch seine Fußballkollegen ziemlich emotional. Unter dem Instagram-Post, mit dem er seine Fans informierte, drücken die Sportler ihre Trauer darüber aus. So schreibt zum Beispiel Aleksandar Pavlović (21): "Legende und absolutes Vorbild." Dem stimmt auch David Raum (26) zu: "Absolute Legende! So was wird es nicht mehr geben."

"Vielen Dank für alles, was du getan hast und weiterhin tun wirst. Du bist die wahre Legende des FC Bayern", ehrt auch der ehemalige FC-Bayern-Star Giovane Elber Thomas in einem Kommentar. Dieser Meinung schließen sich auch Jamal Musiala (22), Manuel Neuer (39), Gabriel Vidović und viele, viele weitere Spieler aus der Profiliga an. Unterstützung bekommt der 35-Jährige außerdem von Moderator Kai Pflaume (57). Er schreibt: "Klare Worte, klarer Fokus." Auch der offizielle Instagram-Account der Bundesliga lässt es sich nicht nehmen, dem Weltmeister von 2014 Worte der Anerkennung zu hinterlassen: "Einfach einer der größten Bundesligisten aller Zeiten. Danke für alles, Thomas. Sowohl auf als auch neben dem Platz. Du bist wirklich ein Fußballstar."

In einem ausführlichen "Brief" wandte sich der Stürmer an diesem Morgen an seine Community. Bereits in den vergangenen Tagen wurde über seine Zukunft beim FC Bayern spekuliert – Thomas verschaffte seinen Fans nun Klarheit. "Der Verein hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln. Auch wenn es nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt. Ich respektiere diesen Schritt, den sich Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt nicht leicht gemacht haben", erklärte er und verabschiedete sich mit emotionalen Worten.

Instagram / esmuellert Thomas Müller mit seinen FC-Bayer-Kollegen Harry Kane, Konrad Laimer und Leon Goretzka

Getty Images Thomas Müller, Fußballer

