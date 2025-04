Gemeinsames Baby bringt MGK und Megan Fox "einander näher"

Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) wurden kürzlich Eltern einer gemeinsamen Tochter. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verrät, soll die Geburt des kleinen Mädchens dem einstigen Paar aber nicht nur eine Menge Freude gebracht, sondern auch für eine Veränderung in ihrer Beziehung gesorgt haben. "Das Baby hat sie einander näher gebracht", betont die Quelle, fügt aber hinzu, dass ihr Verhältnis immer noch schwierig sei: "Die Beziehung ist nach wie vor kompliziert. Sie haben sich noch nicht wieder versöhnt. Es ist eine Mischung aus einem Heilungsprozess und intensiven Gesprächen, die sie geführt haben." Die beiden seien aber total "besessen" von ihrem Nachwuchs.

Insbesondere für MGK scheint die Ankunft seiner zweiten Tochter ein Weckruf gewesen zu sein: Der "Concert For Aliens"-Interpret soll eine komplette Wandlung hingelegt haben. "Megan hat bemerkt, dass seine Energie und der Blick in seinen Augen anders sind, seine Aura hat sich verändert. Sie hat das Gefühl, dass das Baby genau das ist, was er braucht, und sie hofft, dass es dabei bleibt", erzählt der Tippgeber. Der 34-Jährige sei derzeit rund um die Uhr präsent, kümmere sich liebevoll um seine Tochter und ihre Bedürfnisse und tue alles, um den "Transformers"-Star zu unterstützen. "Er ist nachdenklicher und ruhiger geworden, fast so, als ob er alles auf einer tieferen Ebene verarbeiten würde", fügt der Informant hinzu.

MGK hatte die Geburt des kleinen Mädchens vor rund zwei Wochen verkündet. "Endlich ist sie da", schrieb er auf Instagram zu einem Foto, auf dem er die winzige Hand seines Babys hält. Es ist allerdings nicht sein erstes Kind: Der Musiker bringt aus einer früheren Beziehung bereits seine Tochter Casie mit. Megan durfte ebenfalls schon Nachwuchs begrüßen. Die 38-Jährige war elf Jahre mit Brian Austin Green (51) verheiratet und bekam drei Söhne, Noah, Bodhi und Journey, mit ihm. Der Schauspieler hatte seiner Ex-Frau während ihrer Schwangerschaft unterstützend zur Seite gestanden – was dem "Emo Girl"-Sänger wohl immer noch ziemlich missfällt.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Mai 2022

Getty Images Megan Fox mit Machine Gun Kelly

