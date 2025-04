Gewusst? Ekaterina Leonova war mal Redakteurin bei RTL

Ekaterina Leonova (37), bekannt als Profi-Tänzerin bei Let's Dance, konnte sich bereits auch abseits des Tanzparketts einen beruflichen Namen machen. Die gebürtige Russin begann schon mit zehn Jahren ihre Leidenschaft für den Tanzsport auszuleben. Doch ihr Werdegang beschränkte sich nicht nur auf das Tanzen: Nach ihrem Abitur mit Bestnote, einer Ausbildung zur Tanzpädagogin und einem Masterabschluss in BWL widmete sie sich zusätzlich einer Karriere im Medien- und Marketingbereich.

2019 wagte Ekaterina den Einstieg in die Medienbranche und arbeitete für einige Zeit in der Online-Redaktion von RTL. Nach ihrem Studium war sie zunächst mit Unsicherheiten bezüglich ihres Aufenthaltsstatus in Deutschland konfrontiert, da die Tänzerin keinen deutschen Pass besaß. RTL sprang ein und stellte sie direkt ein, um dieser Unsicherheit entgegenzuwirken. Diese berufliche Station zeigte einmal mehr ihre Vielseitigkeit und Fähigkeit, sich in unterschiedlichen beruflichen Feldern zu etablieren. Ab 2021 nahm sie außerdem eine Position in einem Münchener Marketingunternehmen an und setzte damit ihre berufliche Entwicklung fort. Damit beweist die talentierte Tänzerin, dass sie nicht nur auf dem Tanzparkett brilliert, sondern auch in der Medien- und Wirtschaftswelt erfolgreich Fuß fassen kann.

Trotz ihrer Erfolge im Tanzsport, wo sie unter anderem dreimal die "Let’s Dance"-Trophäe gewann, denkt Ekaterina zunehmend über ihre berufliche Zukunft jenseits des Tanzens nach. In den letzten Jahren hat sie sich nicht nur als Tänzerin, sondern auch als vielseitige Persönlichkeit etabliert. So ist sie mittlerweile auch als Jurorin bei Das Supertalent zu sehen, was ihre Wandlungsfähigkeit unterstreicht. In einem Gespräch mit RTL gab sie kürzlich Einblicke in ihre Überlegungen, in die Schauspielerei zu wechseln, um ihre Karriere weiter auszubauen. Ekaterina, die 2013 mit einem dritten Platz bei "Let’s Dance" begann, möchte sich beruflich neu orientieren und neue Herausforderungen annehmen – und zeigt damit erneut ihre außergewöhnliche Disziplin und Bereitschaft, sich immer wieder neuen Aufgaben zu stellen.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im September 2024

Instagram / san_diego_pooth Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance"

