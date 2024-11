Nach Verlobung: So geht es für Laura Mania und Dorant weiter

Laura Mania und ihr Partner Dorant könnten derzeit wohl nicht glücklicher sein: Nachdem die Reality-Bekanntheit im August ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte, verkündeten die Turteltauben vor wenigen Tagen weitere süße News: Sie haben sich verlobt. Gegenüber Promiflash plaudern die beiden nun ihre weiteren Zukunftspläne aus. Genaue Vorstellungen für die Hochzeit haben die beiden noch nicht: "Wir wissen zumindest schon mal, was wir auf keinen Fall wollen. Geplant wird aber erst ab dem nächsten Jahr." Derzeit habe die Familienplanung Vorrang. "Wir stecken mittendrin, unser Sohn wird bereits in wenigen Wochen zur Welt kommen und uns zum allerersten Mal zu Eltern machen – besser könnte es uns nicht gehen", schwärmen die beiden.

Die Verlobung machte das Paar mit einem Clip in den sozialen Medien öffentlich. In dem Video ist zu sehen, wie Laura am Strand steht und aufs Meer schaut. "Leute, ich habe es geschafft. Wir sind Mann und Frau. Wir sind verlobt", erzählt Dorant. Kurz darauf zeigt Laura strahlend ihren Klunker. Die Überraschung ist ihrem Verlobten offenbar gelungen. "Bis zum entscheidenden Moment war ich aber zum Glück völlig ahnungslos", gibt die Influencerin im Promiflash-Interview zu.

Im September des vergangenen Jahres machte die ehemalige Ex on The Beach-Kandidatin öffentlich, dass sie wieder in festen Händen ist. Im Juli dieses Jahres verriet sie dann nach einer längeren Funkstille auf Instagram, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwartet. "Was mit Liebe gemacht ist, ist gut gemacht", kommentierte sie ein Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Partner zu sehen ist und ein Ultraschallfoto in die Kamera hält. "Ich denke, das hier erklärt meine monatelange Abwesenheit auf Instagram! Ich fühle mich nach dieser langen Zeit des Nachdenkens nun endlich dazu bereit, auch diesen sehr privaten und emotionalen Part meines Lebens mit euch zu teilen", erklärte sie in ihrer Story.

Laura Mania, Realitystar

Laura Mania mit ihrem Freund

