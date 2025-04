Nach "Let's Dance"-Aus: Marc Eggers flog direkt nach Malle

In der sechsten Liveshow von Let's Dance mussten Marc Eggers (38) und seine Tanzpartnerin Renata Lusin (37) das Parkett räumen. Statt lange Trübsal zu blasen, widmet sich der Schlagersänger schon dem nächsten Abenteuer. Wie er am Samstagmorgen in seiner Instagram-Story verrät, geht es für ihn nach nur drei Stunden Schlaf nach Mallorca. Pünktlich zum Auftakt der Ballermann-Saison feiert Marc am heutigen Abend seinen allerersten Auftritt des Jahres im Mega Park, wie er aufgeregt erzählt.

Neben all dem Optimismus, blickt der Ex von Bill Kaulitz (35) auch mit einem weinenden Auge auf das vorzeitige Ende der Sendung. "Renata und ich sind gestern leider, leider, leider ausgeschieden [...]. Natürlich bin ich traurig, natürlich hätte ich gerne weitergetanzt", erklärt er dazu in seiner Story. An seine Tanzpartnerin richtet er dann noch persönliche Worte: "Danke, dass ich mit dir so viele schöne Tänze tanzen durfte und wir einfach unvergessliche Momente zusammen kreiert haben."

Nicht so gelassen wie Marc nehmen seine Fans den Exit hin. Im Netz zeigten sie sich nach der Verkündung seines "Let's Dance"-Aus fassungslos. Dass er nach einer passablen Jurybewertung, mit der er auf dem sechsten von neun Plätzen landete, die Show verlassen musste, hatten sie nicht erwartet. "Was? Wie? Ich verstehe es nicht, Marc und Renata waren so gut!" und "Seid ihr euch sicher, dass ihr euch nicht mit den Stimmen verzählt habt?" lauteten nur einige der ungläubigen Zuschauer-Reaktionen auf Instagram.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Marc Eggers in der sechsten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Marc Eggers und Renata Lusin bei "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige