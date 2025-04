Fans sind fassungslos über Marc Eggers' "Let's Dance"-Aus

Für Marc Eggers (38) und seine Tanzpartnerin Renata Lusin (37) hat es sich in der sechsten Liveshow von Let's Dance überraschend ausgetanzt. Dieses Ergebnis sorgte für viel Aufregung bei den Fans der Tanzshow, die ihren Unmut insbesondere auf Instagram lautstark äußerten. Unter dem Verkündungspost der Sendung hagelte es Kommentare voller Emotionen und Fassungslosigkeit: "Was? Wie? Ich verstehe es nicht, Marc und Renata waren so gut!" schrieb beispielsweise ein Nutzer. Andere zweifelten an der Richtigkeit des Votings: "Seid ihr euch sicher, dass ihr euch nicht mit den Stimmen verzählt habt?" Obwohl Marc und Renata in der Jurywertung nicht das Schlusslicht des Rankings bildeten, reichte es am Ende nicht fürs Weiterkommen.

Tatsächlich befanden sich nach den Bewertungen des Einzel- und Gruppentanzes drei Duos hinter ihnen. Doch Marc und Renata erhielten offenbar nicht genügend Anrufe, um sicher weiterzukommen. Die Enttäuschung der Zuschauer richtete sich unter anderem gegen andere Teilnehmer der Show, die trotz schwächerer Leistungen weiterhin im Wettbewerb sind. So kommentierte ein Fan: "Dass Simone immer mit ihren mittelmäßigen Leistungen weiterkommt… heftig." Wer von den verbleibenden Prominenten nun endgültig das Rennen um den Titel macht, bleibt abzuwarten, doch Mitleid und Unverständnis für Marcs Ausscheiden bleiben ein beherrschendes Thema unter den "Let's Dance"-Ultras.

Nicht nur die Fans scheinen Marc nach der kurzen Zeit ins Herz geschlossen zu haben, sondern auch seine Tanzpartnerin Renata. Nach den ersten Tagen ihrer gemeinsamen "Let's Dance"-Reise teilte die Profitänzerin einen Clip auf Instagram, in dem sie im Trainingsstudio zum "Macarena Song" tanzten und sich sichtlich amüsierten. "Nach drei Tagen Training könnte ich nicht glücklicher sein, diesen tollen Menschen kennengelernt zu haben", schrieb sie emotional dazu.

RTL / Stefan Gregorowius Evgeny Vinokurov und Simone Thomalla in der sechsten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

RTL / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Marc Eggers in der fünften "Let's Dance"-Liveshow, 2025

