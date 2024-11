Shirin David hat schon über 130 Millionen Euro eingenommen

Shirin David hat es geschafft: Die erfolgreiche Rapperin und Unternehmerin ziert das neue Cover der deutschen Forbes-Ausgabe. Im dazugehörigen Interview verriet die "Bauch, Beine, Po"-Interpretin, dass sie mit ihrer Musik und eigenen Produkten bisher über 130 Millionen Euro umgesetzt hat. Neben ihren beeindruckenden Geschäftszahlen sprach die 29-Jährige auch über ihr klares Ziel: Sie will sich "ein Imperium" aufbauen. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet sie derzeit zusätzlich an der Einführung ihrer eigenen Kosmetik-Linie, die im Frühjahr 2025 rauskommen soll.

Ein zentraler Bestandteil von Shirins Erfolg ist ihre Eistee-Marke "Dirtea", die bereits über 70 Millionen Mal verkauft wurde und damit einen Umsatz von etwa 97 Millionen Euro generierte. Dieser Erfolg kam trotz Produktionsproblemen zustande, die zeitweise sogar zu einem Lieferstopp führten. In ihrem Interview erklärte die Hamburgerin: "Es gab Probleme mit der Produktion. Die Produktqualität stimmte nicht und ich konnte das einfach nicht vertreten. Für mich ist es wichtig, hinter jedem Produkt zu stehen, das meinen Namen trägt." Auch ihre beiden Parfüms sind äußerst erfolgreich: Seit 2019 wurden mehr als eine Million Flaschen verkauft, was weitere 22,5 Millionen Euro Umsatz ausmachte. Shirins musikalische Einnahmen über Streaming-Plattformen und Touren sind dagegen vergleichsweise moderat. Aus Streams und YouTube-Videos erzielte sie etwa 6 Millionen Euro. Im Forbes-Interview erklärte Shirin, dass sie trotz 125.000 verkaufter Tickets für ihre Tour, die etwa 7,5 Millionen Euro einbrachte, einen kleinen Verlust machte, da die Kosten höher waren als die Einnahmen.

Shirin begann ihre Karriere als YouTuberin und avancierte schnell zu einer der einflussreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Ihr Debütalbum "Supersize" erreichte in Deutschland Platz 1 der Album-Charts und erhielt Platinstatus. Für ihre Leistung wurde sie bereits mit dem "Bambi", dem "Bravo Otto" und dem "Place to B Award" ausgezeichnet. Trotzdem verriet Shirin in der Vergangenheit: "Ich möchte nicht nur als Musikerin wahrgenommen werden, sondern auch als Geschäftsfrau." An diesem Plan scheint sie aktiv zu arbeiten.

Getty Images Shirin David beim Bambi 2019

Instagram / shirindavid Shirin David im Juni 2024

