"Ohne Reue": Lindsay Lohan blickt positiv in die Zukunft

Lindsay Lohan (38) hat in einem neuen Interview offenbart, dass sie aus ihrer Vergangenheit gelernt habe und nun ohne Reue lebe. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Ein Zwilling kommt selten allein", erklärte im Gespräch mit Flaunt, dass sie dankbar für all ihre Erfahrungen im Leben sei. "Ich habe wirklich alles gesehen", sagte Lindsay, die derzeit mit ihrem Ehemann Bader Shammas und dem gemeinsamen Sohn Luai in Dubai lebt. "Diese Erfahrungen haben mich zu einer starken Frau gemacht. Ich kenne mich heute, in meinem jetzigen Alter, besser als jemals zuvor."

Die Schauspielerin betonte, dass sie jeden Tag neu lebe und sich auf die Zukunft freue. "Ich lebe von heute an, ohne Reue. Alles, was passiert ist, habe ich als Lektion genommen, und ich bin dankbar dafür", erzählte der Hollywoodstar weiter. Sie plant, sich in Zukunft nur noch auf Projekte zu konzentrieren, die absolut ihren Werten entsprechen. "Mein eigenes Unternehmen zu gründen und mehr Dinge zu produzieren, die ich liebe, ist ein Teil dessen, wohin ich meine Zukunft führen möchte", verriet sie.

In den vergangenen Jahren hat sich Lindsay bewusst aus dem Rampenlicht Hollywoods zurückgezogen. In einem Interview mit Bustle erzählte sie, dass der Medienrummel oft ihre Arbeit überschattet habe. "Ich habe das Gefühl, dass einige meiner Arbeiten von Paparazzi und all dem anderen Kram überschattet wurden, und das ist ein bisschen nervig", gab sie zu. Das Leben in Dubai mit ihrer Familie gibt ihr nun die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ein Enthüllungsbuch plant sie vorerst nicht, denn, wie sie sagt: "Meine Geschichte ist noch nicht zu Ende, also habe ich es nicht eilig, meine Seite davon zu teilen."

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Schauspielerin

Getty Images Lindsay Lohan und Ehemann Bader Shammas im März 2024

