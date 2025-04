"Temptation Island"-Danka überraschte Kevins Zusammenbruch

Schon in Folge drei der diesjährigen Temptation Island-Staffel wurde es ziemlich emotional. Kevin hatte mit seinen Gefühlen zu kämpfen – er vermisste seine Freundin Danka schrecklich und überlegte sogar, das Experiment abzubrechen. Promiflash hat bei Danka nachgefragt, wie es für sie war, ihren Partner in der Ausstrahlung nun so zu sehen. "Für mich ist es schwierig zu erklären. Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht erwartet, dass [Kevin] so 'leiden' wird", gesteht die 24-Jährige.

Für Danka sei es das erste Mal gewesen, dass sie den DJ so sieht: "In der Vergangenheit hat er nie so eine Seite von sich gezeigt". Sie könne sich aber vorstellen, wovon Kevins starke Emotionen ausgelöst wurden. "Nachdem ich erfahren hatte, dass er mich betrogen hat und ich ihn auf frischer Tat ertappt habe, hat er gesehen, wie schlecht es mir auch gesundheitlich damit ging", erklärt die Beauty gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Seitdem ist er so hochsensibel geworden."

Kevin hat bei "Temptation Island" eine ganz besondere Mission: Der 29-Jährige will seiner Freundin beweisen, dass er treu sein kann. Schon zweimal ist er Danka in der Vergangenheit fremdgegangen: In den zweieinhalb gemeinsamen Jahren hatte er eine achtmonatige Affäre und leistete sich einen weiteren Seitensprung. Die Fachkraft für Lagerlogistik verzieh ihm beide Fehltritte. Der TV-Treuetest ist nun Kevins letzte Chance – die Verführerinnen glaubten aber schon von Beginn an, dass der Casanova ihn nicht bestehen wird.

Instagram / danka.mujic Danka, Kandidatin bei "Temptation Island"

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island", 2025

