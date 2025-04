"Wohlstand": Nico Legat hat jetzt ein Beziehungsbäuchlein

Erst vor wenigen Tagen machten Nico Legat (27) und Nina Kristin (42) ihre Liebe öffentlich. In seiner Instagram-Story verrät der Prominent getrennt-Star nun, dass man ihm die Beziehung so allmählich auch ansieht. "Was ich seit zwei, drei Wochen merke: Ich bin wieder in einer Beziehung. Guckt euch mal an, was ich für einen dicken Bauch bekommen habe. Ich habe wieder 'Wohlstand'", erzählt er schmunzelnd und schwenkt die Kamera auf seinen Bauch, wo sich tatsächlich eine kleine Wölbung unter seinem T-Shirt abzeichnet. Im Hintergrund hört man das Lachen seiner neuen Freundin – ein großes Problem scheint das Wohlstandsbäuchlein von Nico wohl für keinen der beiden zu sein.

Seine Liebste werden die paar Extrakilos bestimmt nicht stören – die Reality-TV-Darstellerin scheint über beide Ohren verliebt in ihren Nico zu sein. Kritik an ihrer Liebe schmettert an dem Paar offensichtlich ab – lediglich die Lästereien über ihren Altersunterschied stören Nina. "Dass man mir das nicht gönnt, einen jüngeren Freund zu haben, finde ich echt schlimm. Gerade heutzutage sollte doch jeder das machen können, was er möchte. Und [das] Alter ist doch wirklich nur eine Zahl", echauffierte sie sich im Interview mit RTL.

Nicht nur die Fans der beiden Realitystars, auch einige ihrer TV-Kollegen scheinen dem Liebesglück aber noch nicht so ganz über den Weg zu trauen. So schoss unter anderem Nicos Ex-Flirt Marlisa Rudzio (35) heftig gegen die Beziehung der beiden. "Das ist die größte Fake-PR-Beziehung, die ich jemals gesehen habe", wetterte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Ihre Worte untermalte sie obendrein mit den Hashtags "Ab ins Sommerhaus" und "Peinlich".

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

