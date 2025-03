Total verliebt: Nina Kristin postet Kussfoto mit Nico Legat

Nina Kristin (42) und Nico Legat (27) sorgen für verliebte Schlagzeilen! Die beiden Reality-TV-Stars zeigen öffentlich ihre Zuneigung füreinander. In einer Instagram-Story teilt Nina ein romantisches Foto, auf dem sie und Nico sich mit geschlossenen Augen küssen. Um ihre Gefühle auszudrücken, markiert die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin ein großes Herz über dem Bild. Während viele Fans die süße Geste feiern, gibt es jedoch auch kritische Stimmen, die dem Liebesglück keinen Glauben schenken. "Der 1. April ist doch erst nächste Woche", kommentiert Marlisa Rudzio (35), mit der Nico ein Techtelmechtel hatte, unter einem Promiflash-Beitrag.

Wenige Stunden zuvor hatte Nico bekannt gegeben, dass es zwischen ihm und Nina gefunkt hat. In seiner Story verriet er: "Es läuft in die richtige Richtung, es ist schon mehr als ein 'man lernt sich kennen'. Es sind auch schon Gefühle im Spiel." Der Sohn von Thorsten Legat (56) sprach mit strahlendem Lächeln über die 42-Jährige und betonte, wie dankbar er dafür sei, sie kennenzulernen. "Es ist sehr intensiv, es ist sehr ernst und es ist unfassbar schön – ihr seht, wie ich lache. Ich komme wieder zurück ins Leben. Ich bin dankbar, dass ich diese Frau kennenlernen darf. Ihr werdet bald bestimmt ein bisschen mehr von uns sehen", schwärmte der 26-Jährige.

Nico sorgte in der Vergangenheit bereits mit seinem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen. Sein Verhalten bei der Show Temptation Island, wo er seine damalige Partnerin Sarah Liebich mehrfach betrog, liegt vielen noch in Erinnerung. Nach dem Ende dieser Beziehung hatte Sarah in einem Promiflash-Interview verraten, dass Nico immer wieder versucht habe, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Nun scheint sich seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf Nina Kristin zu richten, die ebenfalls kein Neuling im Reality-TV ist. Ob die Liebe zwischen den beiden von Dauer sein wird, bleibt abzuwarten – doch für den Moment wirken sie überglücklich.

Instagram / nico.legat Nico Legat, März 2025

Instagram / nico.legat Nico Legat im September 2024

