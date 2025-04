AYTO-Romanze mit Kaan: Waren bei Selina Gefühle im Spiel?

Selina und Kaan haben sich bei Are You The One? nicht auf Anhieb verstanden beziehungsweise einander kaum auf dem Schirm gehabt. Doch je mehr Zeit die beiden miteinander verbrachten, desto enger wurde ihre Bindung – so sehr, dass Selina ihn schließlich als eine ihrer Bezugspersonen in der Show betrachtete. In einem Interview mit Promiflash erklärte sie, dass mit der Zeit auch stärkere Gefühle ihrerseits im Spiel waren. "Irgendwann sind Kaan und ich uns nähergekommen (mit Gesprächen wie auch körperlich) und ab einem bestimmten Zeitpunkt waren auf jeden Fall meinerseits mehr Gefühle im Spiel", verrät sie, fügt jedoch hinzu, dass sie diese zu diesem Zeitpunkt noch nicht zugeben wollte. Denn Kaan ging während der Dreharbeiten auch "immer wieder auf Abstand", was die Nürnbergerin "auch sehr abgeschreckt" habe.

Die zwei AYTO-Singles verbrachten sogar eine gemeinsame Nacht im berühmt-berüchtigten Boom-Boom-Room – allerdings nicht allein: Sophia und Enes waren mit ihnen in der Privatsuite. Wie sich am nächsten Morgen herausstellte, lief zwischen Selina und Kaan aber nicht mehr als "entspanntes, schönes Rummachen". Doch wäre es zu mehr gekommen, wenn die Bürokauffrau und der 29-Jährige allein in der Privatsuite gewesen wären? Wohl eher nicht, wie Selina gegenüber Promiflash zu verstehen gibt. "Kaan und ich kamen uns im Boom-Boom-Room sehr nah, aber ich bin froh, dass es so gewesen ist, wie es auch gekommen ist. Ich bin extra gemeinsam mit Sophia und Enes gegangen, damit es nicht zu mehr kommt. Tendenziell wäre ich für Sex in der Villa schon offen gewesen, dafür war mir die ganze Situation mit Kaan aber zu unsicher", erklärt sie. Das Hin und Her und der Fakt, dass er eben hin und wieder auf Abstand gegangen war, führte ebenso dazu, dass sie in der thailändischen Villa "nicht unbedingt intimer mit ihm werden wollte". "Im Nachhinein denke ich, dass, selbst wenn ich mit ihm alleine im Boom-Boom-Room gewesen wäre, dass es deshalb auch nicht zu mehr gekommen wäre", meint die 23-Jährige.

Während der gemeinsamen Nacht im Boom-Boom-Room ging es auch für Selina und Kaans Mitstreiter Sophia und Enes nicht viel weiter als über wildes Knutschen und ein wenig mehr Intimität hinaus. "Wir sind schon sehr intim geworden, aber wir haben keinen Sex gehabt", erklärte der Student. Sophia fügte zudem hinzu: "Man hätte schon Lust gehabt, etwas mehr zu machen", ergänzte allerdings, dass es wohl eher was geworden wäre, wenn Selina und Kaan nicht dabei gewesen wären: "Man hätte schon Lust gehabt, etwas mehr zu machen."

Instagram / selina_mercy Selina, "Are You The One?"-Teilnehmerin

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Sophia

