Ist Andrej Mangold und Annikas Trennung nicht endgültig?

Vergangenen Februar sorgten Andrej Mangold (38) und Annika Jung für dramatische Trennungsschlagzeilen. Nun, zwei Monate später, schlägt der Ex-Bachelor im Gespräch mit RTL aber wieder versöhnliche Töne an. In den vergangenen Wochen sei eine Menge passiert: "Wir haben mehrere Gespräche geführt, es gab mehrere Aussprachen, und ich muss auch sagen, zum Glück haben sich einige Dinge klären können", erzählt Andrej offen und verrät: "Wir arbeiten an der Situation, ich kann aber zum heutigen Zeitpunkt gar nicht sagen, in welche Richtung das gehen wird, weil ich einfach Zeit brauche."

Der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer betont in dem Interview: "Keiner ist fehlerfrei. Wir haben alle schon mal irgendetwas gemacht, auf das wir nicht stolz sind." Ein Beziehungs-Comeback bestätigt der 38-Jährige nicht. Dennoch verheimlicht er nicht: "Es ist natürlich nach wie vor klar, dass die Frau liebe." Es gibt zwischen ihnen aber wohl einige Baustellen, die noch geklärt werden müssen. "Man muss einfach weiter in der Kommunikation bleiben und schauen, ob man gewisse Dinge akzeptieren kann oder eben nicht", erklärt Andrej.

Dass man den Sportler noch einmal so über Annika sprechen hört, hätte kurz nach den Trennungs-News wohl niemand erwartet. Unverblümt schilderte die TV-Bekanntheit nur einen Tag später die Vorfälle gegenüber Bild. "Leider bin ich seit gestern getrennt und wieder Single", klärte er auf und fügte hinzu: "Ich wurde am Dienstag von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, woraufhin ich zusammengebrochen bin." Den Schilderungen zufolge sollen Bekannte von Andrej seine damalige Partnerin in flagranti erwischt haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

ActionPress Andrej Mangold auf einer Fashionshow

Anzeige Anzeige