Zum Geburtstag: Justin macht Jessica Biel Liebeserklärung

Justin Timberlake (44) hat seiner Ehefrau Jessica Biel (43) zu ihrem Geburtstag eine herzerwärmende Liebeserklärung gemacht. Am Montag postete der Sänger auf Instagram ein Video, welches das Paar beim gemeinsamen Tanz zu "Mirrors" zeigt. Dazu schrieb Justin: "Happy Birthday an meinen Fels. Meine beste Freundin. Mein Liebling." Er fügte hinzu: "Du glaubst an mich, wenn ich es nicht tue. Du bringst mich zum Lachen wie niemand sonst. Du hast mir gezeigt, was wahre Liebe ist. Ich vergöttere dich, mein Herz. Happy Jess Day!"

Jessica hatte Justin bereits im Januar auf ebenso liebevolle Weise zu seinem 44. Geburtstag gratuliert. Mit einer Bilderreihe besonderer gemeinsamer Momente beschrieb die Schauspielerin ihn als jemanden, mit dem sie lachen, wachsen und Erinnerungen schaffen könne, die sie für immer in ihrem Herzen behalte. Das Paar, das zusammen zwei Söhne großzieht, ist seit 2007 liiert und gab sich 2012 das Jawort. Anlässlich ihres 12. Hochzeitstags hatte Justin im Oktober für einen emotionalen Moment gesorgt. Wie E-Online! berichtete, richtete er während eines Tour-Auftritts in Montreal auf der Bühne rührende Worte an Jessica: "Ich liebe dich, Baby."

Ihre Liebe scheint über all die Jahre immer stärker geworden zu sein. Justin und Jessica, die in der Vergangenheit auch mal eine Beziehungspause einlegten, sprechen heute offen über ihre Herausforderungen als Eltern und als Paar. Nicht selten teilen sie diese Momente mit ihren Fans. Während Justin oft als Sänger und Tänzer im Rampenlicht steht, hat Jessica immer wieder betont, wie wichtig die Familie und ihr gemeinsames Wachstum für sie seien. Die beiden sind bekannt dafür, sich trotz Karriere und Glamour eine gewisse Bodenständigkeit zu bewahren – eine Eigenschaft, die sie bei ihren Fans noch beliebter macht.

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im Juni 2024

