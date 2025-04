Gewusst? AYTO-Singles dürfen sich Paarungen nicht notieren

Bei Are You The One? gibt es jetzt ein überraschendes Detail, das so mancher Zuschauer wohl nicht geahnt hätte: Die Kandidaten dürfen sich während der Show keine Notizen machen. Das verriet jetzt Kandidatin Ina in einer Fragerunde mit ihren Followern auf Instagram. "Das ist die große Herausforderung. Es gibt keine Zettel und auch kein Papier. Wir mussten uns alles von Anfang an bis Ende selber merken, die Lichter in jeder Nacht und die Sitzkonstellation", antwortete sie auf die Frage eines Fans. Wer sich die Paarungen und Ergebnisse der Matching Nights also nicht merken kann, hat Pech gehabt.

Zusätzlich betonte Ina, dass den Teilnehmern anscheinend auch keine anderen technischen Hilfsmittel wie Handys zur Verfügung stehen. Zumindest seien in den bisherigen Folgen keine Smartphones oder ähnliche Geräte zu sehen gewesen. Damit wird für die Kandidaten das Merken der Paarungen und Konstellationen zu einer echten Gedächtnisleistung. Dass die Matches der Show also nicht nur romantische Entscheidungen, sondern auch logisches Denken und ein gutes Gedächtnis erfordern, dürfte für viele eine spannende Zusatzinformation sein.

Für die Teilnehmer von "Are You The One?" dürfte die eingeschränkte Nutzung von Hilfsmitteln nicht die einzige Herausforderung sein. Das Format setzt schließlich auf extreme Nähe und Gruppendynamik, was oft zu emotionalen Momenten führt. Ina selbst gehört in dieser Staffel zu den besonders offenen Kandidaten und gibt auch auf Social Media Einblicke in ihre Gedankenwelt. Der Erfolg der Show ist sicherlich auch auf den intensiven Austausch der Teilnehmer zurückzuführen. Während die Zuschauer vor dem Fernseher miträtseln können, bleibt den Teilnehmern auf der Suche nach ihrem Perfect Match nur ihr Verstand – und die Hoffnung, keine wichtigen Details zu vergessen.

RTL / Frank Beer Die Kandidatinnen der sechsten Staffel von "Are You The One?"

RTL / Frank Beer Ina, "Are You The One?"-Kandidatin der 6. Staffel

