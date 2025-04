Mutanten-Dinos? Das verrät erster "Jurassic World 4"-Trailer

Hollywood-Fans dürfen sich auf ein actiongeladenes Kinoerlebnis freuen! In Las Vegas wurde während der Kinomesse CinemaCon der erste Trailer zu Jurassic World: Die Wiedergeburt enthüllt, dem neuesten Teil der berühmten Dino-Franchise. Der Film, der am 2. Juli 2025 in Deutschland in die Kinos kommt, verspricht mit einem feuerspeienden T-Rex, einem süßen Triceratops-Baby und rasanten Abenteuern auf hoher See jede Menge Action.

Neben Scarlett Johansson (40), die eine der Hauptrollen spielt, werden auch Ed Skrein (42), Mahershala Ali (51) und weitere Stars im neuen Blockbuster zu sehen sein. Regie führte Gareth Edwards, der mit Filmen wie Star Wars: Rogue One und Godzilla bereits bewiesen hat, dass er spannende Blockbuster inszenieren kann. Gemeinsam mit dem Drehbuch von David Koepp (61), das auf seinen früheren Arbeiten zu "Jurassic Park" basiert, soll "Die Wiedergeburt" an die Erfolge der ursprünglichen Reihe anknüpfen. Damit setzen die Macher offenbar auf die Kombination der alten Stärken der Filmreihe mit neuen Elementen.

Schauspieler Ed, bekannt aus Filmen wie Deadpool, verkörpert in dem neuen "Jurassic World"-Film eine bisher unbekannte Rolle. Mit Projekten wie Game of Thrones und "The Transporter Refueled" bewies er seine Vielseitigkeit. Seine Rolle in "Jurassic World: Die Wiedergeburt" könnte ein neuer Höhepunkt in seiner Karriere werden.

Daniel Zuchnik / Freier Fotograf T-Rex, Jurassic Park

Frazer Harrison/Getty Images Ed Skrein bei den MTV Movie Awards in Burbank, Kalifornien

