Bestätigt: Diese Weltstars sind bei "Jurassic World 4" dabei

Der nächste Film der Jurassic World-Reihe wird am 2. Juli 2025 in die Kinos kommen. Einige berühmte Schauspieler haben sich bereits offiziell der hochkarätigen Besetzung angeschlossen. Die erste bestätigte Darstellerin war niemand Geringeres als Scarlett Johansson (39). Wenig später folgte ein weiterer Knaller: Bridgerton-Liebling Jonathan Bailey (36) ist ebenfalls dabei! Bei einem Auftritt in der "Tonight Show" schwärmte er: "Ich meine, es ist umwerfend und brillant. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Familie Jurassic Park gesehen habe."

Zu den feststehenden Darstellern der Fortsetzung zählen laut Just Jared außerdem der "The Lincoln Lawyer"-Star Manuel Garcia-Rulfo, Rupert Friend, Mahershala Ali (50) und Luna Blaise. Doch nicht alle Wunschkandidaten der Produktion sind an Bord. So lehnte der aktuell gefragte Fanliebling Glen Powell (35) eine Rolle ab, wie er in einem THR-Interview ehrlich zugab: "Ich werde diesen Film nicht machen, weil ich das Drehbuch gelesen habe und sofort dachte, dass meine Anwesenheit in diesem Film nicht hilfreich ist." Die Hauptrolle in dem Projekt verweigerte ebenfalls eine gefeierte Schauspielerin – Jennifer Lawrence (34) lehnte die Gelegenheit, mitzuwirken, ab.

Wie sehr sich Scarlett auf die Dreharbeiten des vierten Teils der spannenden "Jurassic World"-Saga freut, betonte sie schon mehrfach in der Vergangenheit. So beispielsweise im Interview mit ComicBook. Dabei verriet sie sogar ganz ehrlich, dass sie besonders aufgeregt wegen der Zusammenarbeit mit dem Produzenten des Films David Koepp (61) sei. Zudem betonte sie: "Ich bin ein riesiger Fan der Filme, seitdem ich den ersten Teil im Kino gesehen habe."

