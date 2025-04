"Beängstigend": Herzogin Meghan litt an Präeklampsie

Herzogin Meghan (43) hat in der ersten Folge ihres neuen Podcasts "Confessions of a Female Founder" über eine beängstigende Erfahrung nach der Geburt gesprochen. Während eines offenen Gesprächs mit ihrem ersten Gast Whitney Wolfe Herd, Gründerin der Dating-App Bumble, offenbarte Meghan, dass sie unter postpartaler Präeklampsie gelitten habe. Diese seltene und potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, die durch hohen Blutdruck, Kopfschmerzen und einen Überschuss an Eiweiß im Urin gekennzeichnet sein kann, sei für Meghan ein "großer medizinischer Schrecken" gewesen. Sie betonte: "Man versucht, für andere da zu sein – vor allem für die eigenen Kinder – während man im Stillen mit so etwas kämpft." Whitney stimmte zu und sagte: "Es geht um Leben und Tod, wirklich." Denn auch sie litt einst an einer postpartalen Präeklampsie.

Wann genau die Erkrankung auftrat, ob nach der Geburt von Sohn Archie (5) oder Tochter Lilibet (3), ließ Herzogin Meghan offen. Das Gespräch im Podcast drehte sich allerdings nicht nur um gesundheitliche Herausforderungen, sondern auch um die Balance zwischen Mutterschaft und beruflichem Erfolg. Whitney, selbst Mutter von zwei Kindern, äußerte Bewunderung für Meghan: "Ich werde nie vergessen, wie du nur zwei Tage nach Archies Geburt vor die Kameras getreten bist" – eine Tradition, die von der britischen Königsfamilie gepflegt wird. Whitney gestand: "Ich konnte kaum die Tür für den Lieferdienst öffnen."

Meghan, die kürzlich ihre Lifestyle-Marke "As ever" gestartet hat, arbeitet derzeit an mehreren Projekten, unter anderem an ihrem neuen Podcast-Format, das acht Episoden umfassen wird. Mit ihrem Podcast möchte Meghan einen Raum schaffen, in dem der Fokus auf Unternehmen und Visionen von Frauen liegt. Frauen wie Whitney Wolfe Herd, die sich trotz großer Herausforderungen erfolgreiche Karrieren aufgebaut haben, sind für sie eine immense Inspiration. Privat meistert Meghan gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Harry (40) das Abenteuer Elternschaft, auch wenn sich ihre Meinungen zum Umgang mit Kindern in den sozialen Medien und der Öffentlichkeit zu unterscheiden scheinen.

Getty Images Whitney Wolfe Herd bei der Vox Media's Code Conference

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025