Öfter ungeschminkt: Liz Kaeber will gerne natürlicher werden

Liz Kaeber (32) lässt ihre Fans auf Instagram an einem sehr persönlichen Thema teilhaben: die Beziehung zu ihrem Äußeren. Die frischgebackene Mama zeigt sich komplett ohne Make-up und erklärt, dass sie bewusst auf mehr Natürlichkeit setzen möchte. "Ich bin jetzt fast täglich ungeschminkt. Ich versuche, so viel wie möglich ungeschminkt zu sein", erklärt der Realitystar. Sie wolle daran arbeiten, ihr eigenes ungeschminktes Gesicht zu akzeptieren. Allerdings gibt die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin auch zu, dass sie sich momentan noch wohler fühle, wenn sie geschminkt sei.

Neben der Auseinandersetzung mit ihrem Selbstbild hat das Experiment für Liz noch einen weiteren positiven Effekt. Die TV-Bekanntheit verrät ihren Followern: "Es ist viel schöner, wenn man so mit dem Baby kuschelt." Im Januar kam das erste Kind der Influencerin auf die Welt. Ihr Spross Loki ist seitdem der Mittelpunkt ihrer Welt. "Mein Sohn, du bist der größte Reichtum meines Lebens, und keine Worte dieser Welt werden jemals beschreiben können, wie sehr ich dich liebe", verkündete die Neu-Mama vor wenigen Wochen unter einem süßen Foto, auf dem sie ihren Nachwuchs kuschelt.

Liz und ihr Ehemann Nick Maerker wussten schon seit Jahren, dass sie unbedingt Eltern werden wollen. Eigentlich hatte die Beauty geplant, noch in ihren 20ern Kinder zu bekommen. "Es wäre auf jeden Fall schön gewesen, weil es in meinem Wunschdenken immer so war", gab sie während ihrer Schwangerschaft im Netz zu und ergänzte: "Ich hätte es einfach toll gefunden, wenn jeder in meiner Familie mein erstes Kind miterlebt hätte." Weitere Details zu ihrem Kinderwunsch behielt die 32-Jährige allerdings für sich – das sei für sie ein sehr sensibles Thema.

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Sohn Loki und ihrem Ehemann Nick Maerker

Anzeige Anzeige

Anzeige