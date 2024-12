Robbie Williams ist stolz auf Gewichtsverlust dank Ozempic

Bei der Premiere seines semi-biografischen Musical-Films "Better Man" glänzte Robbie Williams (50) in einem schicken Anzug. Da sich die Handlung des Films um die turbulente Karriere des Musikers dreht, durfte der "Angels"-Interpret bei der Afterparty natürlich auch selbst auf die Bühne steigen. Dort überraschte er seine Fans allerdings weniger mit seiner Performance, sondern vielmehr mit einem krassen Geständnis. Wie The Sun berichtet, erzählte der Sänger ganz lapidar: "Alles, was Sie hier sehen, kommt von Ozempic, menschlichen Wachstumshormonen, Testosteron, Prozac und Medikamenten gegen Angstzustände." Dabei soll er stolz auf seinen eigenen Körper gedeutet haben.

Doch das ist noch nicht alles. Er scherzte außerdem: "Ihr habt den verdammten Film gesehen. Ich habe eine Menge durchgemacht und dabei ging mir das Haar aus. Das Haar hab ich mit Medikamenten zurückbekommen. Bitte einen großen Applaus für die Pharmaindustrie." Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Robbie offen zugegeben hat, bei seinem Gewichtsverlust nachgeholfen zu haben. Schon im vergangenen Jahr erzählte er gegenüber The Times: "Schatz, ich bin auf Ozempic. Also auf etwas Ähnlichem wie Ozempic. Es ist wie ein Wunder, ich habe 12 Kilogramm verloren." Damals hatte er betont, dass es nicht gut für seine mentale Gesundheit wäre, etwas mehr zu wiegen.

Ozempic ist eigentlich ein verschreibungspflichtiges Medikament, das zum Beispiel von Menschen mit Diabetes Typ-2 genutzt wird. In den vergangenen Monaten wurde es allerdings bei vielen Promis immer beliebter, da es zu einem rapiden Gewichtsverlust führt. So haben zum Beispiel Oprah Winfrey (70) und Lottie Moss (26), die Schwester von Model Kate Moss (50), zu dem Mittel gegriffen. Letztere sprach sich allerdings letztendlich dagegen aus: Eine Überdosis hatte sie ins Krankenhaus verfrachtet. "Ich würde lieber sterben, als es wieder zu nehmen", meinte Lottie im September im Podcast "Dream On".

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Getty Images Lottie Moss, Model

