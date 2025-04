Ruby O. Fee schickt ihren Fans heiße Urlaubsbilder aus Rio

Ruby O. Fee (29) lässt es sich derzeit in Rio de Janeiro gut gehen. Gemeinsam mit ihrer Freundin, der Schauspielerin Zsá Zsá Inci Bürkle (29), genießt sie die Sonne Brasiliens. Ruby präsentierte ihren Fans auf Instagram kürzlich eine Reihe bunter Urlaubsbilder und zeigte sich dabei von ihrer schönsten Seite: In einem goldenen Bikini posiert sie unter der Stranddusche und bringt ihre Follower zum Schwärmen. Die Kommentare unter ihrem Posting überschlagen sich: "Oh Gott, Ruby, wie schön du bist!", schreibt ein Fan begeistert.

Andere Aufnahmen zeigen die beiden Freundinnen, wie sie herrlich entspannt auf ihren Liegen am Strand relaxen. Neben Bikini-Bildern dürfen Rubys Fans auch ein wenig brasilianisches Karnevalsflair erleben. Gemeinsam mit Zsá Zsá besucht sie ausgelassene Events und genießt die Lebensfreude Rio de Janeiros. In knappen Glitzer-Zweiteilern mischen sich die beiden unter die Feiernden. Offenbar hat das Duo nicht nur bei den Feierlichkeiten, sondern auch beim Posen vor der Kamera eine Menge Spaß.

Es ist keine Seltenheit, dass Ruby – die mit dem Schauspieler Matthias Schweighöfer (44) liiert ist – ihren Fans in den sozialen Medien Einblicke in ihr Privatleben gewährt. Ob glamouröse Filmevents, entspannte Momente hinter den Kulissen oder alltägliche Anekdoten: Die Schauspielerin zeigt, dass sie ihr Publikum liebt und den Kontakt zu ihrer Community sucht.

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee und Freundin Zsá Zsá Inci Bürkle im Brasilien-Urlaub

Instagram / rubyofee Zsá Zsá Inci Bürkle und Ruby O. Fee posieren im Brasilien-Urlaub

