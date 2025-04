16 Kilo abgenommen: Jannik Kontalis zeigt strammes Sixpack

Jannik Kontalis hat seine Fans mit einer körperlichen Transformation beeindruckt. In den vergangenen Monaten hat der Realitystar intensiv an sich gearbeitet, seine Ernährung umgestellt und regelmäßig Sport getrieben. Auf Instagram zeigt er jetzt das Ergebnis seiner Abnehmreise: Durch seinen Einsatz hat er seinen Körperfettanteil von 21 Prozent auf zwölf Prozent reduziert, sein biologisches Alter von 38 auf 23 Jahre gesenkt und 16 Kilogramm Körpergewicht verloren – und das alles in nur 72 Tagen. "Ich hab mein Leben umgekrempelt und bin wieder voller Energie. Zusätzlich habe ich mich von allem Negativen um mich herum getrennt. Ich will wieder lachen können und glücklich sein und dazu gehört leider auch manchmal loslassen", heißt es unter anderem unter seinem Post.

Für Jannik gab es gute Gründe, seine Lebensweise zu verändern. "In den letzten Monaten hab ich mich völlig verloren. Vor allem das letzte Jahr war nicht mein Bestes. Ich war nicht ich selbst. Ich war müde und hatte keinen Antrieb", schildert er. Vor allem die Kalorien seiner Nahrung zu zählen, habe dem Make Love, Fake Love-Teilnehmer bei seiner Abnahme geholfen. Zusätzlich habe er auf zuckerhaltige Getränke verzichtet und sei täglich mehrere tausend Schritte gegangen.

Bereits vor einigen Monaten hatte Jannik angekündigt, etwas ändern zu wollen. Zu der Zeit hatte er gestanden, dass er sich gehenlassen habe. In der Beziehung mit Yeliz Koc (31), mit der er anscheinend das Leben in vollen Zügen genoss, habe er ein paar Kilos mehr auf die Waage gebracht, wie er damals mit einem Augenzwinkern berichtete. In den vergangenen Tagen hat sich aber vermutlich nicht nur Janniks Körper verändert. Aktuell stehen die Zeichen zwischen den Reality-TV-Bekanntheiten auf Trennung. Die gemeinsamen Pärchenbilder wurden von den Social-Media-Profilen gelöscht. Zudem folgen sich Jannik und Yeliz nicht mehr – könnte das bedeuten, dass die beiden getrennt sind?

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Dezember 2024

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

