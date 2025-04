Anna-Maria Ferchichi spricht offen über Konflikte mit Mutter

Anna-Maria Ferchichi (43), Ehefrau des Rappers Bushido (46), spricht in ihrem neuen Podcast mit Freundin Kim "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" offen über ihre persönliche Vergangenheit und ihre familiären Konflikte. Besonders ihre Beziehung zu ihrer Mutter Soraya Lewe-Tacke, die ebenfalls Mutter von acht Kindern ist, war nicht immer harmonisch. Im Podcast schildert Anna-Maria, wie belastend das Verhältnis in ihrer Kindheit war: "Sie war immer der Konfliktpunkt und dieser Stressfaktor." Ganz anders empfindet sie die Beziehung zu ihrem Vater, den sie als "ruhigen Hafen" beschreibt und der sie bis heute mit seiner Unterstützung stärkt.

In dem Podcast erzählt Anna-Maria, wie wichtig es für sie ist, über persönliche Herausforderungen zu sprechen – ein Thema, das auch ihren Ehemann Bushido betrifft, der wegen Depressionen in Therapie ist. Sie gibt Einblicke in die gemeinsame Bewältigung dieser Phase und berichtet, wie sie ihm half, eine passende Therapeutin zu finden. So solle man sich laut Anna-Maria immer die Frage stellen, ob man sich bei einer Frau oder einem Mann als Therapeutin am wohlsten fühle. "Ich zum Beispiel wusste, ich muss eine Therapie bei einem Mann machen. Ich fühle das so, weil mein Vater immer so meine Beruhigung war, mein ruhiger Hafen. Ich wusste: Okay, wenn der mich in den Arm nimmt, auch heute noch, dann fühle ich mich erst mal sicher."

Trotz früherer Spannungen beschreibt sie aber auch positive Begegnungen mit ihrer Mutter, etwa während eines Deutschland-Besuchs im vergangenen Jahr. Soraya Lewe-Tacke, die nicht nur als Mutter, sondern auch als Powerfrau bekannt ist, brachte noch im Alter von 50 Jahren Zwillinge zur Welt. Die Familienbande bei den Ferchichis und Lewes ist eng, auch wenn Meinungsverschiedenheiten und Konflikte dazugehören. Anna-Maria scheint in ihrem Podcast aber nicht nur über vergangene Spannungen nachzudenken, sondern auch über persönliche Weiterentwicklung: Den Austausch über ihre Kindheit und Erfahrungen sieht sie als Schritt zu mehr Selbstreflexion. Ganz nach dem Motto ihrer Familie gilt schließlich: "Man streitet sich, aber hält am Ende zusammen."

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Bushido und Anna-Maria Ferchichi, September 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Dezember 2024

