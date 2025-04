Danni Büchner ist sicher: Jens würde Playboy-Fotos lieben

Daniela Büchner (47) erfüllt sich einen Lebenstraum und ziert die aktuelle Ausgabe des Playboys. Und die Reality-TV-Bekanntheit ist sich sicher, dass ihr verstorbener Mann Jens die aufreizenden Schnappschüsse lieben würde. "Er wäre mächtig stolz, würde alle Hefte aufkaufen und die Bilder jedem zeigen", erklärt die Influencerin gegenüber Bild. Der Goodbye Deutschland-Star starb 2018 nach einer schweren Krebserkrankung. Mit ihm war Danni von 2015 bis zu seinem Tod zusammen – gemeinsam bekamen sie die Zwillinge Jenna (8) und Diego (8).

Neben ihrem Nachwuchs mit Jens brachte Danni noch drei weitere Kinder – Joelina (25), Jada (20) und Volkan – mit in die Beziehung. Hatten sie Bedenken wegen ihres Playboy-Shootings? Zu Beginn offenbar ja, doch sie wollten ihre Mama dann doch voll unterstützen. "Aber unser Familienrat hat am Ende beschlossen: Das macht die Mama. Ohne das Go meiner Kids hätte ich das nie gemacht", verrät die ehemalige Allstars-Dschungelcamp-Teilnehmerin dem Blatt weiter.

Das Playboy-Shooting war für Danni sehr emotional. "Jeder hat ja gesehen, ich habe mich verändert. Ich habe abgenommen, ich habe mit Sport angefangen und ich wollte einfach zeigen: Auch wir Mütter, wir reifen Frauen können und dürfen sexy sein", erklärte sie ihre Beweggründe dafür, warum sie sich dazu entschloss, die Hüllen fallen zu lassen. Es sei ihr großer Traum gewesen, das zu machen – egal, was andere sagen und egal, was für Vorurteile es dazu gibt. "Das Set vom Playboy-Shooting ist wahnsinnig aufregend", berichtete sie außerdem auf Instagram – alle seien lieb, freundlich und unterstützend gewesen.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihrem Nachwuchs an Weihnachten

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im März 2025