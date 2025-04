Kim Kardashian löst Spekulationen über neue Beziehung aus

Auf Instagram postete Kim Kardashian (44) kürzlich Bilder aus einem Fotoautomaten, auf denen sie vertraut mit einem attraktiven Mann posiert. Auffällig dabei: Ein kleines rotes Herz schmückt die Bilder, die offenbar während ihres jüngsten Skims-Events in Los Angeles entstanden sind. Der Mann an ihrer Seite? Mert Alas, ein renommierter Modefotograf, der schon für Stars wie Madonna (66), Zendaya (28) und Ariana Grande (31) gearbeitet hat. Die Fotos lassen Fans und Follower jedoch rätseln: Könnte da zwischen Kim und Mert mehr sein als nur Freundschaft?

Tatsächlich scheint das eher unwahrscheinlich, denn der Modefotograf und die vierfache Mutter pflegen schon seit Jahren eine enge, rein freundschaftliche Beziehung. Schon während Kims Ehe mit ihrem Ex-Mann Kanye West (47) traf man die beiden auf diversen Events und roten Teppichen. Die Bilder, die nun für Aufsehen sorgen, scheinen im beruflichen Kontext entstanden zu sein. Anlass war ein besonderes Skims-Event, bei dem Kim in Zusammenarbeit mit dem berühmten Diner Mel’s Drive-In einen temporären Skims-Drive-In eröffnete. Von einer besonderen Playlist bis hin zu einem exklusiven Menü ließ Kim sich für ihre Gäste einiges einfallen. Neben Familienfotos und Schnappschüssen vom Event sorgte vor allem die Aufnahme mit Mert für Gesprächsstoff.

Kim, die seit ihrer Scheidung von Kanye West 2021 immer wieder mit neuen Flirts in Verbindung gebracht wurde, scheint sich privat nicht endgültig festlegen zu wollen. Nach einer kurzen Beziehung mit Comedian Pete Davidson (31) und einer angeblichen Liaison mit Football-Star Odell Beckham Jr. (32) ließ sie kürzlich in ihrer Reality-Show "The Kardashians" durchblicken, dass sie sich auch eine vierte Hochzeit vorstellen könnte. "Ich frage mich, wie die Form meines nächsten Rings aussehen wird", scherzte sie in ihrer Reality-Show Keeping Up with the Kardashians. Gleichzeitig habe sie laut eigener Aussage den Wunsch, lieber jemanden "außerhalb der Promiwelt" zu daten. Ihr Beziehungsstatus bleibt unklar, doch eines steht fest: Im Leben von Kim wird es so schnell nicht langweilig.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Mert Alas posieren für gemeinsame Schnappschüsse

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

