Nach Problemen: Liz Kaeber kann das Stillen endlich genießen

Liz Kaeber (32) feiert einen Meilenstein mit ihrem kleinen Sohn Loki. Seit der Entbindung im Januar hatte die Influencerin Probleme mit dem Stillen und machte ihrem Frust regelmäßig im Netz Luft. Nun postet sie ein Foto von sich beim Stillen auf Instagram – mit einem strahlenden Lächeln. "Wer hätte es gedacht, dass ich das Stillen mal genießen kann. Aber ja, das Durchhalten hat sich gelohnt", freut sich die 32-Jährige. Ihre anfänglichen Schwierigkeiten habe sie nun hinter sich gelassen. Sie macht deutlich, dass das Stillen nach wie vor eine Herausforderung für sie darstelle und nicht zu ihren Lieblingsaktivitäten zähle – ihrem Sohn zuliebe gebe sie jedoch ihr Bestes. Liz stellt klar: "Für Loki würde ich alles tun."

Vor etwa einem Monat äußerte sich Liz noch ganz anders zum Thema Stillen im Netz. Damals gab sie ihren Fans einen unverblümten Einblick in den Alltag einer frischgebackenen Mutter. "Ich habe bereits den zweiten Milchstau und stand eben eine Stunde unter der Dusche, um meine Brüste auszustreichen. Und schlimmer noch ist es, mein schlafendes Baby aufwecken zu müssen, um es anzulegen, weil meine Brüste sonst platzen", schilderte sie frustriert.

Liz teilt regelmäßig ehrliche Einblicke mit ihren Fans. So sprach die einstige Bachelor-Kandidatin auch darüber, sich mit ihrem Neugeborenen zu Hause oft überfordert zu fühlen. "Ich komme aktuell wirklich an meine Grenzen, dieser Schlafmangel zerrt sehr an meinen Nerven", erzählte sie kurz nach der Entbindung. Mit der Geburt des kleinen Loki sei dennoch ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Umso erfreulicher ist es für Liz, momentan kleine Erfolge feiern zu können.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Sohn Loki und ihrem Ehemann Nick Maerker

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki, Februar 2025

