Bienchen im Höhenflug: Simone Lugner wird "Lady of the Year"

Simone Lugner, die Witwe des bekannten Bauunternehmers und Reality-Stars Richard Lugner (✝91), wurde am Samstagabend im Wiener Museumsquartier mit dem Titel "Lady of the Year Austria 2025" ausgezeichnet. Die glamouröse Gala, bei der eine beeindruckende Modenschau und Livemusik auf dem Programm standen, ehrte in sechs verschiedenen Kategorien außergewöhnliche Frauen. Simone, die im vergangenen Jahr einen eigenen Honig auf den Markt brachte, erhielt die Auszeichnung im Bereich gesunder Ernährung und konnte sich über eine goldene Statue freuen. Auf Instagram teilt sie Fotos von dem besonderen Abend mit ihren Fans und verspricht, dass die Statue einen "hübschen Platz" in ihrem Haus bekommen werde.

"Vielen Dank an die Organisatoren dieses tollen Events", schreibt Simone in ihrem Post und kündigt an, beim nächsten Mal als Gast dabei sein zu wollen, wenn "andere wundervolle und starke Frauen ausgezeichnet werden". Ihre Schwester zeigt sich auf Instagram voller Stolz und kommentiert: "Schön, dass es solche Ehrungen gibt. Du hast dir die Auszeichnung verdient." Auch viele Follower gratulieren ihr zum Preis, der ihr Engagement und ihre Stärke würdigt. Insgesamt wurden bei der Gala sechs Preisträgerinnen in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet, darunter neben der Ernährung auch Fashion, Finanzen und Politik.

Simone hat nach dem Tod ihres Mannes im August 2024 immer wieder bewiesen, dass sie auch ohne den "Mörtel" erfolgreich ihren Weg geht. Sie ist nicht nur als Unternehmerin tätig, sondern beeindruckt aktuell auch als Teilnehmerin der österreichischen Show "Dancing Stars". An der Seite ihres Tanzpartners Danilo Campisi kämpft sie Woche für Woche um das Weiterkommen – bisher mit Erfolg. Über ihre große Fangemeinde, die sie in der letzten Folge trotz bescheidener Jurybewertung in die nächste Folge wählte, zeigte sie sich gerührt: "Wir sind weiter, weil uns die Österreicherinnen und Österreicher gerne noch länger sehen wollen. Und das ist wundervoll."

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Simone und Richard Lugner

Anzeige Anzeige

Instagram / danilo_campisi Simone Lugner mit ihrem "Dancing Stars"-Partner Danilo Campisi

Anzeige Anzeige