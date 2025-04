Diese vier "The 50"-Stars werden in Folge elf nicht gerettet

In der elften Folge von The 50 mussten die Teilnehmer erneut um ihren Verbleib im Spiel kämpfen. Beim sechsten Arenaspiel zogen die Stars zunächst Strohhalme, um sich in vier Teams aufzuteilen. Anschließend galt es, Holzscheite hinter einer Linie hervorzuziehen, ohne diese zu übertreten. Das Team Lila, bestehend aus Kevin Platzer (26) alias Flocke, Christina Grass (36), Kevin Schäfer, Micaela Schäfer (41) und Make Love, Fake Love-Dennis, konnte sich letztlich durchsetzen. Ihr Sieg gab ihnen die Macht, über das Schicksal anderer zu bestimmen. Schnell entbrannte eine Diskussion, am Ende traf Flocke eine Entscheidung: Das Team um Paco Herb, Cecilia Asoro (28), Cosimo Citiolo (43), Ariel und Nathalie Gaus wurde zum Verlierer gewählt.

Im Anschluss bekam das Team eine letzte Chance: Dieses Mal durfte von den Wackelkandidaten, den fünf Spielverlierern, aber nur eine Person gerettet werden. Nach zähem Hin und Her fiel die Wahl schließlich auf Cecilia, die mit elf Stimmen ihre Teilnahme sichern konnte. Für Ariel, Nathalie, Cosimo und Paco bedeutete das das vorläufige Aus. Während sich einige Kandidaten über ihr plötzliches Show-Ende und die fehlende Rettung ihrer Mitstreiter aufregen und ärgern, nimmt der amtierende "The 50"-Gewinner Paco seinen Exit mit null rettenden Stimmen gelassen. Er habe damit gerechnet: "Ich habe immer gesagt, dass ich ganz klar auf der Abschussliste stehe und [...] mir keinen Fehler leisten darf."

Dass er von Anfang an auf der "Abschussliste" gestanden hatte, wird unter anderem an seiner Strategie gelegen haben. Paco und einige seiner männlichen Mitkandidaten bildeten die sogenannte Männer-Allianz – so hatten sie sich in den Eliminierungsrunden untereinander auf die rettenden Stimmen verlassen können. Doch seine geliebte Männer-Allianz war in der vorherigen Exit-Runde zerbrochen. Mike Heiter (32), Lukas Baltruschat (30) und Aleksandar Petrovic (34) hatten allesamt im fünften Arenaspiel versagt, mussten um ihren Verbleib zittern und letzten Endes "The 50" verlassen, da sie nicht genügend Mitstreiter hatten, die sie retten wollten.

Amazon MGM Studios Cecilia Asoro, "The 50"-Kandidatin

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Realitystar

