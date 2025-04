Dann absolviert Thomas Müller sein letztes Bayern-Spiel

Thomas Müller (35) wird den FC Bayern München im Sommer 2025 nach 25 Jahren endgültig verlassen. Nachdem der Rekordmeister bekannt gegeben hat, den auslaufenden Vertrag der Vereinslegende nicht zu verlängern, gab der 35-Jährige das baldige Ende seiner Zeit beim Klub bekannt. Eine kleine Verlängerung ist laut Bild jedoch geplant: Thomas soll im Rahmen der Klub-WM in den USA noch einmal im Bayern-Trikot auflaufen. Das Turnier findet vom 14. Juni bis 13. Juli 2025 statt, Thomas' endgültiger Abschied hängt also davon ab, wie weit es der FC Bayern im Wettbewerb schafft.

In der laufenden Bundesliga-Saison stehen für Thomas noch sechs Spieltage an, darunter drei Heimspiele. Besonders markant ist dabei der 10. Mai, wenn der FC Bayern sein letztes Heimspiel gegen Gladbach austrägt – möglicherweise der emotionale Abschied von Thomas vor heimischem Publikum in einem Ligaspiel. Auch in der Champions League gab es für ihn bereits einen möglicherweise letzten großen Moment im Achtelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand, in dem er nach Einwechslung ein Tor schoss.

Der Abschied des gebürtigen Oberbayern markiert das Ende einer außergewöhnlichen Karriere in München. Bereits seit seinem 10. Lebensjahr ist Thomas Teil des Vereins, bei dem er alle Stationen durchlief, bis er in die Profi-Mannschaft aufstieg. Für viele Fans gilt er als Symbolfigur des Vereins und als "Gesicht des FC Bayern". Neben seinen Erfolgen auf dem Platz – darunter zehn Meisterschaften und zwei Triple-Titel – prägte er vor allem durch seinen Witz und seine unkonventionelle Art das Mannschaftsgefüge. Auch abseits des Fußballs zeigte er stets eine enge Bindung zu seiner Heimat Oberbayern und lebt mit seiner Frau Lisa Müller (35) auf einem Pferdehof.

Getty Images Thomas Müller, Fußballprofi

Getty Images Thomas und Lisa Müller, April 2023

