Die Fans bedauern Thomas Müllers Aus beim FC Bayern München

Thomas Müller (35) wird nach der laufenden Saison nicht länger für den FC Bayern München spielen. Dies gab der Stürmer am vergangenen Wochenende in einem Brief an seine Unterstützer bekannt. Somit endet für den Fußballrekordmeister nach fast 25 Jahren eine Ära – und die Fans sind darüber ziemlich traurig. Unter einem Social-Media-Beitrag von Promiflash finden sich Kommentare wie: "Er war seinem Verein immer treu und loyal... Finde ich schade, wie nun mit ihm umgegangen wird", oder: "Schade. Er war das Aushängeschild für Bayern. So lässt man diesen Mann nicht gehen."

Am vergangenen Samstag gab Thomas sein Aus bei den Münchenern bekannt – eine Entscheidung, die auch er sich offenbar anders gewünscht hätte. "Der Verein hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln. Auch wenn es nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt. Ich respektiere diesen Schritt, den sich Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt nicht leicht gemacht haben", erklärte der 35-Jährige in seinem Statement auf Instagram.

Dabei sah es in den vergangenen Monaten nach der Möglichkeit einer Vertragsverlängerung aus. Sportvorstand Max Eberl (51) hatte diesbezüglich jedoch angedeutet, dass es eher unwahrscheinlich sei. Am Ende ging Thomas bei den Verhandlungen leer aus. Am vergangenen Donnerstag gab es ein finales Gespräch zwischen dem Kicker und dem Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, in dem sie die einvernehmliche Entscheidung trafen, beruflich getrennte Wege zu gehen. Fast 25 Jahre spielte Thomas für den FC Bayern München – was 743 Spiele macht. Mit dem Verein gewann er 33 Trophäen, darunter zwölf deutsche Meisterschaften sowie zwei Champions-League-Pokale.

Getty Images Thomas Müller, April 2025

Instagram / esmuellert Thomas Müller postet einen Abschiedsbrief an seine Fans

