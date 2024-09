So verliebt zeigt sich Bonez MC mit seiner Freundin Mary

So habt ihr Bonez MC (38) vermutlich noch nie gesehen! Aus seinen Texten kennt man ihn als abgebrühten Rapper, privat hat er sein Herz aber schon längst verloren: Mary, die Mutter seines knapp ein Jahr alten Babys, hat dem Mitglied der "187 Strassenbande" anscheinend komplett den Kopf verdreht. Die beiden zeigen sich im Netz zwar immer mal wieder zusammen, auf den aktuellsten Bildern auf Instagram wirken sie aber so innig und verliebt wie nie zuvor: Auf heißen Urlaubsfotos sieht man die beiden Turteltauben unter anderem beim romantischen Dinner, kuschelnd am Strand und knutschend auf einem Jetski.

Der Meinung sind offensichtlich auch die Fans des "Ohne mein Team"-Interpreten – die romantischen Couple-Pics kommen definitiv gut an. "Ihr seid einfach Bonnie und Clyde unserer Generation", kommentiert eine Nutzerin, eine andere bezeichnet sie als "die Schöne und das Biest". Alle scheinen sich einig, dass der 38-Jährige und seine Baby-Mama das absolute Traumpaar sind. "Hoffentlich hält diese Liebe für immer", bestätigt das ein Follower.

Seit knapp zwei Jahren sind der Musiker und die Beauty ein Paar – die Geburt ihrer kleinen Tochter krönte im September 2023 ihre Liebe. So verknallt, wie sie auch sind: Bonez und seine Freundin werden vorerst wohl nicht den nächsten Schritt wagen. Sowohl Mary als auch der gebürtige Hamburger wollen nicht heiraten. Den Grund dafür verriet das Model in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram. "Das würde mir eher Druck machen, dass alles gut sein muss. Außerdem habe ich keinen Bock auf Scheidungsdrama", begründete sie ihre Entscheidung.

Instagram / marys.crib Mary und Bonez MC, September 2024

Instagram / marys.crib Bonez MCs Partnerin mit der gemeinsamen Tochter, September 2024

