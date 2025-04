Sind "Are You The One?"-Tano & Anna nach der Show ein Paar?

Die aktuelle Staffel Are You The One? neigt sich dem Ende zu. Auch wenn sich die Suche nach den Perfect Matches bislang eher schwierig gestaltet, scheinen einige der Kandidaten abseits der Show dennoch die Liebe gefunden zu haben. Schon seit Längerem wird spekuliert, dass Levin und Camelia ein Paar sein könnten. Nun kommen auch Datinggerüchte rund um Tano und Anna auf. Ein TikTok-Video zeigt die beiden gemeinsam bei einem Festival. Der verdutzte User schreibt zu dem kurzen Clip: "POV: Du wolltest letztes Jahr auf dem Hype Festival nur Jazeek filmen, hast jetzt aber einen Spoiler von Anna und Tano."

Anna und Tano tauschen in dem Clip keinerlei Zärtlichkeiten aus – es könnte also auch sein, dass die beiden lediglich die Freundschaft verbindet. Zudem sind seither einige Monate vergangen. Das Video ist allerdings nicht das einzige Indiz, das für eine Verbindung der Reality-TV-Teilnehmer spricht. Die Fans sind von dem möglichen Pärchen jedenfalls wenig begeistert. In der neuesten Folge kullern bei Anna nämlich die Tränen, nachdem Tano im Boom-Boom-Room mit ihrer Mitstreiterin Tori intim wird. Ein Nutzer kommentiert nur: "Oh nööööö, Anna..." Ein anderer fragt enttäuscht: "Sie verdient was Besseres, warum tut sie sich das an?"

Was genau zwischen Anna und Tano ist, bleibt wohl noch geheim – zumindest, bis das Finale und das große Wiedersehen der Staffel ausgestrahlt wird. Auch bei Camelia und Levin wird es spannend. Die zwei brachten die Gerüchteküche kürzlich zum Brodeln, indem sie zeitgleich Fotos aus demselben Spa-Hotel im Zillertal posteten.

Instagram / tanoitaa21 Tano, "Are You The One?"-Kandidat

Instagram / annaoliviax "Are You The One?"-Kandidatin Anna

