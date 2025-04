Marathon-Absage von Flying Uwe aufgrund dieses Show-Hammers

Erst vor wenigen Tagen hatte Flying Uwe (38) seine Community überrascht, indem er auf Instagram verkündete, spontan den Hamburg-Marathon laufen zu wollen. Doch nun postete er eine Nachricht an seine Fans, die für jede Menge Aufregung sorgt: Uwe musste den Marathon sausen lassen, obwohl er bereits mit dem Training begonnen hatte. In einem Instagram-Video erklärte er: "Mir ist da was zwischengekommen, und zwar das Format 'Most Wanted'. Ich habe gestern die Zusage dazu bekommen, dass ich dabei bin."

Uwe erklärte seiner Community weiter: "Da ich durch ganz Mitteldeutschland und Westdeutschland gejagt werde und meine Beine brauche, muss ich fit sein und bewahre mir dafür die Power auf. Und deswegen fällt der Marathon für mich flach." Das ganze Land wird in den kommenden Tagen zum Schauplatz einer spektakulären Verfolgungsjagd: Uwe gehört zu den insgesamt 12 Prominenten, die vom 30. April bis zum 4. Mai ohne Geld, ohne Handy oder festen Unterschlupf vor drei Huntern flüchten müssen. Mit dabei sind außerdem bekannte Gesichter wie Chris von Bullshit TV, Paul Janke (43), Ann-Kathrin Bendixen, Claudia Effenberg (59) und Simon Gosejohann (49). Das Hunter-Team besteht aus Joey Kelly (52), Otto Bulletproof und Max Schradin (47).

Bei dem neuen Joyn-Format entscheidet die Community live per App oder Social Media, ob sie den Promis unter die Arme greift oder sie verrät. Deshalb bittet Uwe seine Follower bereits vorab um Unterstützung: "Werde GEJAGT, brauche eure HILFE!", schrieb er zu seinem Video. "Ich zähl auf euch, supportet mich bei meiner Flucht!" Ob Uwes Fans ihn ausreichend unterstützen oder die Zuschauer ihn auf seiner Flucht doch verraten, bleibt spannend.

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, 2014

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Influencer

Anzeige Anzeige

Wärt ihr beim Joyn-Format eher Team "Support" oder Team "Verraten"? Uwe helfen und supporten! Sorry, Verraten macht einfach mehr Spaß! Ergebnis anzeigen