Flying Uwe rennt spontan beim kommenden Hamburg-Marathon mit

Der sportbegeisterte Flying Uwe (38) hat sich spontan entschieden, am diesjährigen Haspa Marathon in Hamburg teilzunehmen. Wie er in einem Video auf Instagram mitteilte, will er am Sonntag, den 27. April, die rund 42 Kilometer durch die Hansestadt bewältigen – bisher ohne Training und ohne Startticket. In dem Video holt sich Uwe zunächst den Rat seines Athletiktrainers David Schussmüller ein, der selbst am Marathon teilnehmen wird. "Meinst du, ich könnte das mitlaufen?", fragt Uwe seinen Coach, der herzhaft lachte, als dieser zugab, seit etwa zwei Jahren nicht mehr wirklich gelaufen zu sein. Trotzdem ermutigte David ihn: "Wenn du dich jetzt gut ernährst und ein bisschen trainierst, mit deinem Mindset schaffst du das."

Der Haspa Marathon Hamburg ist einer der bekanntesten Langstreckenläufe in Deutschland. In seinem Video erklärt Uwe, dass er in der Vergangenheit einmal die Hälfte der Strecke, nämlich 21 Kilometer, gemeistert habe. Auch sein Trainer hält das für eine gute Grundlage. Anschließend bindet Uwe seine Community in die neue Mission mit ein, denn um während des Rennens mit seinem Namen an den Start gehen zu können, benötigt er ein offizielles Starterticket. "Man findet im Internet noch Tickets, bei Kleinanzeigen. Aber ich kann dann nicht mehr mit meinem Namen starten", erklärt er dazu.

Immer wieder begeistert Flying Uwe, mit bürgerlichem Namen Uwe Schüder, seine Fans mit neuen sportlichen Herausforderungen, denen er sich mutig stellt. Zuletzt hatte er einen beeindruckenden MMA-Kampf gegen Ediz Tasci bestritten, bei dem er zwar unterlag, sich aber als fairer Sportsmann zeigte. Ob er die 42 Kilometer durch seine Heimatstadt Hamburg komplett durchzieht, bleibt abzuwarten.

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, 2014

Instagram / flyinguwe Flying Uwe an Silvester 2024/25

