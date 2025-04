Ed Sheerans Leben hat sich durch seine Kids enorm verändert

Ed Sheeran (34) hat verraten, wie sehr ihn seine beiden Töchter Lyra Antarctica und Jupiter verändert haben. Im Gespräch mit dem Podcast "Call Her Daddy" sprach der Sänger über den Lebenswandel, der mit der Geburt seiner Kinder einherging. "Ich habe aufgehört, ein verdammter Wahnsinniger zu sein, was Alkohol, Drogen und Rauchen betrifft", gestand der Musiker. Anstatt bis nachmittags im Bett zu bleiben, stehe er heute jeden Morgen um 5:30 Uhr auf, um die Zeit mit seinen Töchtern zu nutzen. Auch seine Arbeitsweise habe sich verändert: "Mein Terminplan richtet sich jetzt nach meinen Kindern und nicht mehr nach mir."

Im weiteren Gespräch schilderte Ed, dass er durch die neugewonnene Routine auch gesünder lebe. Er habe Sport in seinen Alltag integriert, was vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen sei. "Ich mache jetzt jeden Tag Sport – vorher habe ich das nie getan", berichtete der 34-Jährige. Vor allem die Rolle als fürsorglicher Vater motiviere ihn, diese disziplinierte Seite von sich beizubehalten. Dennoch betonte er, wie wichtig es ihm sei, auch berufliche Projekte nicht zu vernachlässigen, sie aber so zu timen, dass er die Familie priorisieren könne. Auch abends gehe er mittlerweile früher schlafen, um fit für den nächsten Tag zu sein.

Ed und seine Ehefrau Cherry Seaborn (32) sind seit 2019 verheiratet und legen großen Wert auf Privatsphäre. Auf ihrem gemeinsamen Anwesen in Suffolk hat der Musiker bereits einige Rückzugsorte geschaffen, darunter ein Heimkino und einen Pub, um trotz seines Promistatus ein Stück Normalität zu bewahren. Dass Ed sich ganz seiner Vaterrolle verschrieben hat, kommt nicht überraschend. Schon in der Vergangenheit sprach er in Interviews darüber, wie groß der Wunsch nach Kindern war und wie sehr sie sein Leben bereichern. Besonders seine Frau Cherry spiele dabei eine entscheidende Rolle, denn sie helfe ihm, geerdet zu bleiben und seine Prioritäten anständig zu setzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn

Anzeige Anzeige