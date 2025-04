Für neues Album? Ed Sheeran rockt Perücke und Verkleidung

Ed Sheeran (34) überraschte seine Fans kürzlich mit einem völlig neuen Look auf Instagram. Der Sänger präsentierte sich mit einer schwarzen Perücke, einem auffälligen Lippenpiercing und dunkler Sonnenbrille. Komplettiert wurde der Look durch eine graue Mütze, unter der seine sonst markanten roten Locken verborgen blieben. In der Bildunterschrift scherzte er: "Ich hatte wirklich ein MySpace-Foto wie dieses, als ich 14 war." Die Reaktionen seiner Fans ließen nicht lange auf sich warten. "Emo Sheeran stand heute nicht auf meiner Bingokarte, aber slay", kommentierte ein Nutzer amüsiert.

Der Anlass für den Look war keineswegs zufällig: Ed Sheeran befindet sich gerade in der Promophase für sein neues Album und den gerade veröffentlichten Song "Azizam". Auf Instagram teilte er neun Schnappschüsse. Ein Foto zeigt den 34-Jährigen auf einer Massagebank – mit ziemlich gequältem Gesichtsausdruck. Auf einem weiteren Bild trägt er erneut sein Fake-Lippenpiercing, wozu er schreibt: "Aber ich könnte es einfach machen, yolo".

Wenige Tage zuvor hatte der Songwriter unter anderem Passanten vor der King's Cross Station in London mit einem Überraschungsauftritt begeistert. Gekleidet in ein knalliges pinkes T-Shirt spielte er Akustikversionen seiner größten Hits vor einer pinken Kulisse mit riesigem Herz und dem Schriftzug "Azizam". Der Auftritt war Teil einer ungewöhnlichen Marketingkampagne, bei der Ed mit einem pinken Doppeldeckerbus durch London tourte. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit spontanen Straßenkonzerten auf sich aufmerksam macht. Damit kehrt auch immer wieder zurück zu seinen Wurzeln – seine Karriere hatte er damals als Straßenmusiker begonnen. Inzwischen erreicht der Sänger ganz andere Publikumsgrößen, dieses Jahr wird er sogar auf dem Coachella Festival 2025 spielen.

Anzeige Anzeige

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran verkleidet mit schwarzer Perücke, Lippenpiercing und Sonnenbrille

Anzeige Anzeige

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran auf einer Massageliege

Anzeige Anzeige