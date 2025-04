Schießt Can Kaplan hier gegen seine Ex Walentina Doronina?

Es ist offiziell: Can Kaplan, der Ex-Verlobte von Walentina Doronina (24), wird bei Kampf der Realitystars dabei sein. Die Blondine hingegen hat es nicht in den Cast geschafft, weshalb sich Can anscheinend einen kleinen Seitenhieb gegen seine Ex nicht verkneifen kann. Unter dem Instagram-Beitrag, in dem der komplette Cast verkündet wurde, schreibt er: "Musste 'My Style Rocks' dafür absagen." Schießt er damit etwa gegen Walentina und unterstellt ihr Neid für seine Teilnahme? Die Germany Shore-Bekanntheit ist aktuell in genau dieser Fashionshow zu sehen.

Bereits Anfang dieses Jahres wurde spekuliert, dass Can am Strand von Thailand um die 50.000 Euro Gewinnsumme kämpfen könnte. Gestreut wurde dieses Gerücht von niemand Geringerem als Sam Dylan (34). "Ich habe gehört, dass Can bei 'Kampf der Realitystars' dabei sein soll", plauderte er im Podcast "Royal Spice I Dschungelcamp Countdown 2025" gegenüber Tanja Tischewitsch (35) aus. Laut ihm sei das auch schon an Walentina herangetragen worden – Sams Meinung nach auch der Grund, warum der Streit zwischen dem Ex-Paar zu dieser Zeit erneut hochgekocht sei. "Sie versucht mit aller Macht jetzt noch mal gegen Can zu schießen, damit die Produktion ihn noch vorher rauswirft", vermutete der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer.

Die Beziehung von Can und der 24-Jährigen zerbrach vergangenen Sommer. Lange war nicht bekannt, unter welchen Umständen. Monate später erfuhren die Fans bei der Ausstrahlung der vierten Staffel von "Germany Shore", dass Walentina nicht nur vor der Kamera mit Can Schluss machte – während der nichts ahnend zu Hause in Deutschland saß –, sondern auch direkt mit einem neuen Mann auf Tuchfühlung ging. Der Rosenkrieg, der nach der Trennung entstand, war enorm. Walentina warf ihrem Ex unter anderem körperliche Gewalt in der Beziehung vor.

Anzeige Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Sam Dylan, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Influencer

Anzeige Anzeige