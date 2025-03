"The 50"-Fans sind über Pacos Manipulationsstrategie sauer

Paco Herb konnte sich in der ersten The 50-Staffel den Sieg unter den Nagel reißen. Auch in der zweiten Staffel der Amazon Prime Video-Show gibt der ehemalige Soldat Vollgas. Als es in der zweiten Folge zur Nominierung kommt, will er seinen Willen durchsetzen und Sandra Sicora (32) rauswählen. Dafür ist ihm jedes Mittel recht: Er manipuliert, droht und belabert seine Mitstreiter. Am Ende hat er Erfolg. Doch von den Zuschauern wird er zur Rechenschaft gezogen. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram kritisieren zahlreiche Fans sein Verhalten. "Krass, wie er manipuliert und sogar droht und einschüchtert. Was denkt denn bitte Paco, wer er ist?" oder "Das geht gar nicht, was Paco da gemacht hat. Ich habe echt keine Worte für ihn", machen einige User ihrem Ärger Luft.

Auch bei einigen Kandidaten kommt Pacos Manipulationsstrategie alles andere als gut an. "Sowas finde ich gar nicht gut, dass man eine Frau so einschüchtert", merkt beispielsweise Dilara Kruse an. Auch Tara Tabitha (32) kann es kaum fassen: "Ich bin echt schockiert von ihm. Das geht überhaupt nicht!" Paco selbst zeigt sich unbeeindruckt. "Ich denke, meine Taktik ist sehr, sehr gut. Ich werde das bis zum Ende durchspielen und den Pokal wieder nach Hause holen", betont der Musiker siegessicher.

Nicht nur bei den Nominierungen liegen die Nerven blank. Auch zwischendurch kracht es bei den Promis immer wieder. In der zweiten und dritten "The 50"-Folge gehen sich unter anderem Kevin Platzer (26) alias Flocke und Gina-Lisa Lohfink (38) an den Hals. Bei einer Poolparty beleidigt Flocke seine Ex-Romanze als "B-Ware" und wirft ihr Schizophrenie vor. Am nächsten Morgen platzt Gina-Lisa der Kragen. Sie stellt Flocke zur Rede und rastet vor laufenden Kameras aus.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Influencerin

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

