Fans wünschen sich ihn als neuen "Wetten, dass..?"-Moderator

Die Fans haben einen Favoriten! Am Samstagabend moderierte der Entertainer Thomas Gottschalk (73) ein letztes Mal Wetten, dass..?: An der Seite von Matthias Schweighöfer (42), Shirin David (28) und Co. verabschiedete sich Thomas, der seit 1987 als Host fungierte, ein für alle Mal von dem Unterhaltungsformat. Ein "Wetten, dass..?"-Ende soll aber nicht infrage kommen: Angeblich kehrt die beliebte Abendshow im Sommer 2025 zurück. Doch wer ist der perfekte Nachfolger für Thomas? Die Promiflash-Leser haben eine ganz klare Meinung!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 26. November, 19:45 Uhr] gaben insgesamt 1.399 Teilnehmer an, wen sie sich als Thomas' Nachfolger vorstellen können – dabei wollen sie vor allem einen als neuen "Wetten, dass..?"-Moderator sehen: Steven Gätjen (51) ist mit 504 Stimmen und damit 36 Prozent der Favorit. Auf Platz zwei finden sich Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) mit 365 Votes und somit 26,1 Prozent wieder. Barbara Schöneberger (49) liegt mit 338 und 24,2 Prozent knapp hinter den ProSieben-Stars.

Von drei Moderatoren sind die Teilnehmer der Promiflash-Umfrage eher weniger überzeugt: Gerade mal 100 Personen und damit 7,1 Prozent sehen Marco Schreyl (49) als den neuen Host von "Wetten, dass..?". Noch weniger stimmten für Nazan Eckes (47) ab: Sie bekam 59 Stimmen, also 4,2 Prozent. Das Schlusslicht mit 33 Stimmen und 2,4 Prozent bildet Sylvie Meis (45).

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Steven Gätjen bei "The Masked Dancer" im Januar 2022

Getty Images Marco Schreyl im Juli 2020

