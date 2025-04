"Are You The One?"-Sophia will kein zweites Mal Sex im TV

Sophia und Dion sorgten in Folge 19 von Are You The One? für Aufsehen: Die beiden verbrachten eine Nacht im berühmt-berüchtigten Boom-Boom-Room der Villa und wurden miteinander intim. Das sorgte nicht nur bei den anderen Teilnehmern der Show für Gesprächsstoff, sondern bewegt jetzt auch Sophias Follower auf Instagram. In einer Fragerunde in ihrer Story spricht sie nun offen über ihr Erlebnis. "Finde, es war sehr befremdlich im TV, dennoch bereue ich es nicht. Es ist was Menschliches und ist halt passiert. Aber ich würde es nicht noch mal machen", stellt Sophia klar.

Sophia und Dion waren jedoch nicht die einzigen, die Intimität im Boom-Boom-Room wagten. Auch Tano und Tori kamen sich näher – was später zu einem großen Drama führte. Zunächst leugneten die beiden ihr Techtelmechtel, doch bei der anschließenden Matching Night kam durch Sophia Thomalla (35) die Wahrheit ans Licht. Dies führte zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen Tano und seinem "Are You The One?"-Flirt Anna. Diese hatte sich zuvor Hoffnungen auf eine Verbindung mit ihm gemacht. Besonders die Tatsache, dass Tano die Kameras angeblich ignorierte und trotzdem Sex mit Tori hatte, sorgte für Spannungen. Am Ende blieb Anna nur der Schlussstrich: "Das Ding ist durch."

Tano bereut sein Verhalten in der Datingshow mittlerweile. "Ich weiß, dass mein Verhalten bei 'AYTO' sehr, sehr respektlos und beschämend war. Nicht nur gegenüber Anna, sondern auch gegenüber mir selbst", erklärte er in einem Statement auf Instagram und fügte hinzu: "Ich hatte die Szenen gar nicht mehr so im Kopf, wie sie gezeigt wurden. Das heißt, ich war selber von mir schockiert, als ich die Sachen gesehen habe und habe selber angefangen, mich zu schämen."

Instagram / tanoitaa21 Tano, "Are You The One?"-Kandidat

Instagram / annaoliviax "Are You The One?"-Kandidatin Anna

