George Clooney dachte, er hätte keine Chance bei Amal

George Clooney (63) hat in einem Interview mit der New York Times offen darüber gesprochen, wie er seine Frau Amal Clooney (47) kennenlernte – und warum er anfangs dachte, keine Chance bei ihr zu haben. "Ich war 17 Jahre älter und sie schien alles zu haben, was sie brauchte", erklärte der Oscar-Preisträger. Seit ihrem ersten Treffen im Juli 2013, das über einen gemeinsamen Freund arrangiert wurde, hat sich das Blatt jedoch gewendet. Schon im April 2014 verlobten sie sich, und im September desselben Jahres gaben sich der Schauspieler und die renommierte Menschenrechtsanwältin das Jawort. Heute teilen die beiden nicht nur eine erfolgreiche Ehe, sondern auch ihre Liebe zu den gemeinsamen Zwillingen Ella und Alexander, die im Juni 2017 geboren wurden.

Bereits bei ihrer ersten Begegnung war George beeindruckt von Amals Schönheit, ihrem Humor und ihrer Intelligenz. In der Anfangszeit ihrer Beziehung tauschten die beiden vor allem Mails aus und sprachen über Gott und die Welt, bis klar wurde, dass sie mehr füreinander empfanden als nur Freundschaft. Dennoch war der Altersunterschied von 17 Jahren ein Thema, das George anfangs zögern ließ. Der Schauspieler gab zu, dass er in Betracht zog, dass Amal ihn vielleicht für zu alt halten könnte. Heute ist er stolz, mit ihr eine Familie zu haben, und bemerkt immer wieder, wie außergewöhnlich die gemeinsame Zeit mit Amal und ihren Kindern für ihn ist.

Für George schien die Liebe zu Amal eine völlig neue Perspektive auf sein Leben eröffnet zu haben. Während er früher nicht mit dem Gedanken spielte, Vater zu werden, brachte Amal diese Veränderung in sein Leben. In Interviews lobt er seine Frau regelmäßig in den höchsten Tönen und betonte gegenüber New York Times, dass er mit ihr die kommenden 20 bis 25 Jahre bewusst gestalten wolle. Beide haben sich seit Beginn ihrer Beziehung öffentlich als ein starkes Paar gezeigt, das nicht nur ihre Liebe, sondern auch gemeinsame Werte teilt. Amal selbst beschrieb ihre Beziehung in einem früheren Gespräch mit Vogue als etwas, das "so natürlich wie nichts zuvor" gewesen sei. Eine Liebesgeschichte also, die belegt, dass wahre Verbindung Alter und andere Hindernisse überwinden kann.

Getty Images Amal und George Clooney auf dem Weg zu ihrer Hochzeit im September 2014 in Venedig

Getty Images Amal und George Clooney, 2016

