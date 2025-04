Kylie Kelce verrät: So hält sie ihre Ehe mit Jason frisch

Kylie Kelce (33) hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe mit Jason Kelce (37) verraten: regelmäßiges "Dating" ihres Ehepartners. In der neuesten Folge sprach die vierfache Mutter darüber, warum sie sich immer wieder bewusst Zeit für ihren Mann nimmt. "Ich glaube fest daran, dass man sich bewusst für den Partner entscheidet und diese Entscheidung täglich erneuert", erklärte sie. Gerade in einem vollen Familienalltag mit ihren Töchtern Wyatt, Elliotte, Bennett und der erst kürzlich geborenen Finn betont Kylie, wie wichtig es ist, sich dennoch die Zeit als Paar zu nehmen.

Im weiteren Verlauf des Podcasts geht Kylie noch näher auf ihre Beziehungsphilosophie ein. "Ich habe Jason gewählt", erklärte sie und fügte hinzu, dass diese Wahl jeden Tag eine aktive Investition in die Beziehung erfordert. Auch wenn ihre Kinder ihr Leben bereichern, hebt Kylie hervor, dass es für sie einen Unterschied zwischen der Liebe zu ihren Kindern und der zu Jason gibt. "Jason habe ich mir ausgesucht. Das möchte ich täglich zeigen, indem ich ihn weiter date und unsere Beziehung pflege", teilte sie offen. Dieser Ansatz scheint für die beiden das Rezept für eine starke und liebevolle Ehe zu sein.

Am 30. März erblickte die vierte Tochter des Paares das Licht der Welt. Auf Instagram verkündete Jason mit Schnappschüssen aus dem Krankenhaus seine erneute Vaterschaft. "Whoop, da ist sie! Finnley 'Finn' Anne Kelce", freute sich der ehemalige NFL-Star. Über ihre Gefühle bezüglich des Geschlechts ihres vierten Kindes sprach Kylie Mitte Februar offen im Podcast "Call Her Daddy". Die 32-Jährige gab zu, dass sie kurz enttäuscht gewesen sei, keinen "kleinen Jason" kennenzulernen, sie diese Gefühle aber schnell überwunden habe.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

