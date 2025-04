So denkt Tori über Mitstreiter Tanos Lästerattacke bei AYTO

In einer früheren Are You The One?-Folge gingen Tano fiese Worte über seine Mitstreiterin Tori über die Lippen. Während eines Gesprächs mit seinen Show-Kumpels äußerte der Siegener, dass das hübsche Aussehen der Beauty einfach auf der Arbeit eines "guten Arztes" beruhe. Tori verzieh ihm seine Wortwahl in der Show, nachdem er es ihr ein wenig anders erklärt hatte – während der Ausstrahlung der Sendung bekam sie nun aber mit, wie es wirklich vonstatten ging. Im Interview mit Promiflash verrät die Content Creatorin, wie daneben sie Tanos Aktion fand. "Jetzt, wo ich alles gesehen habe und weiß, wie es tatsächlich abgelaufen ist, finde ich es einfach nur kindisch, respektlos und peinlich. Ich verstehe, wenn man das Verhalten anderer beurteilt, wenn es etwas mit der eigenen Person zu tun hat. Aber als Mann (in diesem Fall für mich noch ein Junge) über das Aussehen einer Frau zu urteilen, ist einfach respektlos und kindisch", betont Tori.

Der Fakt, dass er es hinter ihrem Rücken getan und ihr die Situation ganz anders dargestellt hatte, "um sich selbst in einem besseren Licht darzustellen – obwohl das Ganze im Fernsehen ausgestrahlt wurde", untermauert das Urteil der 24-Jährigen. "Ein 'smarter Move' von ihm war das sicher nicht. Ich hasse es wirklich, wenn Menschen über andere urteilen, hinter ihrem Rücken reden und dann auch noch über ihr Aussehen", ärgert sich Tori. Verletzt hätten sie Tanos Worte aber nicht, wie sie gegenüber Promiflash klarstellt, da sie ihren eigenen Wert kenne. "Ich fand mich vorher schön und finde mich auch jetzt schön. Trotzdem war seine Aussage unangebracht, und die Tatsache, dass er hinter meinem Rücken über mich abgelästert hat, sagt viel über seinen Charakter aus", erklärt Tori.

Nicht nur gegenüber Tori verhielt sich Tano vermeintlich "respektlos" – auch seine Mitstreiterin Anna musste einiges einstecken, nachdem Tano und Tori im Boom-Boom-Room Sex hatten. Für sein Verhalten gegenüber der Studentin entschuldigte sich der Maschinenführer nun allerdings in einem Video auf Instagram. "Ich weiß, dass mein Verhalten bei AYTO sehr, sehr respektlos und beschämend war, nicht nur gegenüber Anna, sondern auch gegenüber mir selbst", erklärte er und ergänzte anschließend: "Ich kann ein dickes Sorry sagen an Anna, an euch, an Leute, die sich davon getriggert gefühlt haben."

Instagram / torisback Tori, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

Instagram / tanoitaa21 Tano, "Are You The One?"-Kandidat

