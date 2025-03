Schock im Stripclub: Bhad Bhabies Ex von Kugel getroffen

Le Vaughn, On-off-Partner von Danielle Bregoli (21) alias Bhad Bhabie, wurde am frühen Mittwochmorgen in einem Stripclub in Los Angeles angeschossen. Der Vorfall ereignete sich im bekannten Club "Sam's Hofbrau", als zwei Gruppen von Männern in Streit gerieten und eine Person das Feuer eröffnete. Die Schießerei verlagerte sich nach draußen, wobei zwei Menschen verletzt wurden – Le Vaughn wurde an der Hand getroffen, während eine weitere Person eine Schussverletzung an der Schulter erlitt. Die Verdächtigen flüchteten in einem weißen G-Wagon und entkamen der Polizei. Laut TMZ werden Le Vaughn und das zweite Opfer im Krankenhaus behandelt und sollen vollständig genesen.

Der Vorfall ereignete sich zu einem denkbar turbulenten Zeitpunkt im Leben von Le Vaughn und seiner Ex-Partnerin Danielle Bregoli, wie Bhad Bhabie mit bürgerlichem Namen heißt. Erst vor einem Monat hatte sich das Paar wieder getrennt, nachdem es im Dezember seine kurzzeitige Versöhnung gefeiert hatte. Die Beziehung der beiden war zuvor immer wieder von Vorwürfen häuslicher Gewalt und öffentlichem Drama überschattet. Zudem sorgten zuletzt Streitigkeiten mit Alabama Luella Barker (19), der Tochter von Travis Barker (49), für Schlagzeilen, nachdem Bhad Bhabie diese beschuldigt hatte, versucht zu haben, ihr Le Vaughn "auszuspannen". Beide Frauen veröffentlichten daraufhin mehrere Diss-Tracks, die weiter Öl ins Feuer gossen.

Le Vaughn und Bhad Bhabie ziehen ihre gemeinsame Tochter namens Kali Love groß, die im März ein Jahr alt wird. Trotz der Trennung soll Le Vaughn laut einem Sprecher weiterhin eine wichtige Unterstützung in Bhad Bhabies Leben sein, insbesondere während ihres Kampfes gegen Krebs. Letztes Jahr sorgte die 21-Jährige mit ihrem deutlich schlankeren Erscheinungsbild für Aufsehen und bestätigte daraufhin, dass die Gewichtsabnahme auf ihre Behandlung zurückzuführen sei.

Getty Images, Getty Images Collage: Alabama Barker und Bhad Bhabie

Instagram / bhadbhabie Bhad Bhabie, 2024

