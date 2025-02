Typveränderung: Danielle Bregoli ist jetzt ein Blondschopf

Die Rapperin Bhad Bhabie, die mit bürgerlichem Namen Danielle Bregoli (21) heißt, hat ihre Fans mit einem neuen Look überrascht. Auf Instagram präsentiert sie eine dramatische Typveränderung: Statt ihres gewohnten braunen Haars zeigt sie sich jetzt mit platinblonden Strähnen und einem Pony. Während sie in einem kurzen Clip in weißen Pyjamas die Lyrics ihres neuen Songs "Ms. Whitman" mimt, steht ihre neue Frisur im Mittelpunkt. Die Veränderung kommt nur knapp einen Monat, nachdem Bhad Bhabie bekannt gab, sich einer Nasen-OP unterzogen zu haben, obwohl sie derzeit eine Krebsbehandlung durchläuft. Bereits im November 2024 hatte die Musikerin öffentlich gemacht, wegen der Krankheit Medikamente einzunehmen.

Die Nasenoperation, die sie selbst in ihren Instagram-Stories dokumentierte, sei laut Bhad Bhabie ein lang gehegter Wunsch gewesen: Sie wollte eine Unebenheit an ihrer Nase entfernen lassen. Stimmen, die sie dafür kritisierten, trotz ihrer Krebsdiagnose einen Eingriff durchführen zu lassen, konterte die Rapperin deutlich. "Ich wurde von meinem Arzt freigegeben, also kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten", schrieb sie. Allerdings scheint sie mit dem neuen Video eher weniger auf ihre neue Nase aufmerksam machen zu wollen. Die Fans in den Kommentaren vermuten, dass sie mit der neuen Frisur und dem auffälligen Make-up Alabama Luella Barker (19) kopieren möchte. Die Influencerin soll die Frau sein, mit der Danielles Partner sie betrogen hat.

Danielle und Alabama streiten sich seit Längerem. Erst vor wenigen Tagen forderte die Musikerin ihre selbsternannte Konkurrentin heraus, sich in einer öffentlichen Auseinandersetzung mit ihr anzulegen – in einem Einkaufszentrum. Dass Danielle mit der Tochter von Travis Barker (49) so aggressiv streitet, kommt bei vielen ihrer Fans nicht gut an. Vor allem, weil der Auslöser dafür ein Mann ist, der Danielle in der Vergangenheit schlecht behandelt haben soll. "Du machst all das für einen Mann, der dich so albern aussehen lässt und das auch weiterhin tun wird... Ich bete, dass du deinen Weg wieder zu dir selbst findest", schreibt ein enttäuschter Fan unter dem aktuellen Video.

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, Februar 2025

Getty Images Alabama Barker, Tochter von Travis Barker

