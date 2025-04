Katrina Kaif nennt Co-Star Shah Rukh einen "Intellektuellen"

Shah Rukh Khan (59), der als "König von Bollywood" bekannt ist, erregt nicht nur wegen seiner Filme regelmäßig Aufmerksamkeit, sondern auch durch seine Persönlichkeit. Vor einiger Zeit äußerte sich Schauspielerin Katrina Kaif (41) in einem Interview mit Pinkvilla über ihre Zusammenarbeit mit dem Superstar und überschüttete ihn regelrecht mit Komplimenten. "Mit ihm zu reden, ist wie mit einem Intellektuellen zu sprechen", erklärte sie. Katrina lobte Shah Rukh für seine Intelligenz und erklärte, dass Gespräche mit ihm stets lehrreich und anregend seien. Die beiden hatten unter anderem in den Filmen "Jab Tak Hai Jaan" und "Zero" zusammengearbeitet.

Während Katrina zuletzt im Mystery-Thriller "Merry Christmas" zu sehen war, der 2024 veröffentlicht wurde, bereitet der 59-Jährige bereits sein nächstes großes Projekt vor. Der Action-Thriller "King", inszeniert von Siddharth Anand, sorgt bei seinen Fans schon jetzt für große Vorfreude. Spannend wird auch das Debüt seiner Tochter Suhana Khan (24), die in "King" an der Seite ihres Vaters erstmals auf der großen Leinwand zu sehen sein wird. Zudem gesellt sich Bollywood-Ikone Deepika Padukone (39) zu dem prominenten Cast, wie zuletzt PeepingMoon berichtete.

"King Khan" ist bekannt für seine langjährigen Freundschaften in der Filmindustrie, besonders mit einigen weiblichen Co-Stars. Eine seiner berühmtesten Freundschaften ist die zu seiner beliebten Kollegin Kajol (50). Doch es war nicht immer alles harmonisch zwischen den beiden. Bei ihrem ersten gemeinsamen Film "Baazigar" im Jahr 1993 waren Shah Rukh und Kajol total voneinander genervt. In einem Interview mit ABP News erinnerte sich der Darsteller daran, wie er die energiegeladene Schauspielerin am frühen Morgen kaum ertragen konnte. "Der Rest von uns war sehr müde und erschöpft, und unser Kameramann war verhaftet worden, weil er keine Lizenz hatte. Und das einzige Geräusch überhaupt war Kajol", verriet der Inder schmunzelnd.

Getty Images Shah Rukh Khan und Katrina Kaif, Oktober 2012

Getty Images Kajol und Shah Rukh Khan, November 2015

