Wow: Matt Damon begeistert mit muskulösem Look am Film-Set

Matt Damon (54) überrascht mit einem neuen Look, der Fans zum Staunen bringt. Der Schauspieler wurde am Set von Christopher Nolans (54) neuem Film "The Odyssey" auf der italienischen Insel Favignana gesichtet – und zwar mit beeindruckendem Sixpack und Vollbart, wie Fotos des Magazins TMZ zeigen. In der Rolle des Odysseus, dem Hauptcharakter des antiken Epos von Homer, präsentierte Matt sich an einem steinigen Strand in einer Tunika, die locker um seine Hüften gewickelt war. An seiner Seite war Zendaya (28), die in einem fließenden Gewand als griechische Göttin Athena die mythische Atmosphäre ergänzte.

Der Film wird als starbesetzte Adaption des im 8. Jahrhundert vor Christus verfassten Werks angekündigt und führt eine ganze Reihe hochkarätiger Namen zusammen. Neben Matt und Zendaya, die aktuell als feste Größen in Hollywood gelten, sind auch Tom Holland (28), Robert Pattinson (38), Jon Bernthal (48) und Anne Hathaway (42) mit von der Partie. "The Odyssey" wird Odysseus auf seiner gefahrvollen Reise nach dem Trojanischen Krieg folgen und Begegnungen mit beeindruckenden Kreaturen und Göttern zeigen. Die Dreharbeiten scheinen anspruchsvoll zu sein, denn allein die Kostüme und die Kulisse lassen erahnen, wie viel Aufwand hinter diesem Projekt steckt.

Für Matt Damon ist diese Herausforderung nicht neu, schließlich hat er sich in der Vergangenheit mit physischen Verwandlungen in Filmen wie "The Martian" und "Jason Bourne" bewiesen. Privat führt er ein eher ruhigeres Leben abseits des Rampenlichts. Seit 2005 ist er mit der argentinischen Innenarchitektin Luciana Barroso (48) verheiratet, mit der er vier Töchter großzieht. Matt betont, dass er sich – trotz Hollywood-Glanz – am liebsten als Familienmensch sehe. Sein Engagement und seine Professionalität als Schauspieler machen ihn dennoch zu einem der gefragtesten Persönlichkeiten der Branche, was "The Odyssey" zweifellos ein weiteres Mal eindrucksvoll unter Beweis stellen wird.

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Getty Images Luciana Barroso and Matt Damon bei der Met Gala 2024

