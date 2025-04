Nach Aus beim FC Bayern: Thomas Müller bekommt BVB-Angebot

Thomas Müller (35) sorgte im Anschluss an das Bundesliga-Topspiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund, das mit einem 2:2 endete, abseits des Spielfeldes für humorvolle Schlagzeilen. Nach seinem Einsatz, bei dem er einen wichtigen Assist gab, begegnete der 35-Jährige, wie Bild berichtet, in den Katakomben der Arena Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl (45). Dieser nahm den scheidenden Bayern-Star kurzerhand in den Arm und scherzte: "Können wir den Müller nicht nach Dortmund holen?" Thomas konterte ebenso humorvoll: "Da würde die gelbe Wand aber Augen machen. Die würden nicht wissen, ob sie Bier oder Rosen schmeißen sollen."

Ein BVB-Angebot forderte Sebastian jedoch nicht ernsthaft ein, wie Thomas später gegenüber Bild erklärte. Denn Sebastian habe hinzugefügt, dass Bayern-Neuzugänge in Dortmund bislang selten erfolgreich gewesen seien. Eine deutliche Anspielung auf Niklas Süle (29), der 2022 ablösefrei von München nach Dortmund wechselte. Niklas bestritt zwar seitdem 87 Pflichtspiele für die Borussen, doch seine Leistungen stehen immer wieder im Kreuzfeuer der Kritik. Thomas' eigene Zukunft nach dem FC Bayern ist hingegen ungewiss. Nach dem Saisonende bleibt es spannend, ob sich der Weltmeister von 2014 für einen Wechsel oder ein Karriereende entscheidet.

Thomas ist zweifellos eine Bayern-Legende, wie man sie nur selten sieht. Nach beeindruckenden 25 Jahren beim Rekordmeister hinterlässt der Offensivspieler große Fußstapfen. Mit mehreren Meistertiteln und einem Weltmeistertitel hat er unvergessliche Höhepunkte in seiner Karriere erreicht. In einem emotionalen Statement betonte Thomas kürzlich, wie viel ihm die Zeit bei seinem Herzensverein bedeutet. Doch trotz seiner Vereinstreue bleibt er dem Fußballgeschäft nicht verschlossen. In jedem Fall wird er nicht nur der Münchner Fangemeinde fehlen, sondern auch den Zuschauern als Persönlichkeit auf und abseits des Platzes.

Getty Images Thomas Müller, März 2025

Getty Images Thomas Müller beim Champions-League-Finale 2012

