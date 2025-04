"Größtes Wunder unseres Lebens": Rebecca Ries' Kind ist da

Rebecca Ries und Göktug Göker melden sich mit zuckersüßen Nachrichten auf Instagram: Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs hat endlich das Licht der Welt erblickt. "Du bist das größte Wunder unseres Lebens. So klein, so zart – und doch hast du mit deiner Ankunft alles verändert", richtet Rebecca rührende Zeilen an ihren Wonneproppen. Dazu teilt die frisch gebackene Mama ein Foto ihres Sprösslings, auf dem sie und ihr Partner Gök die Hand des Kleinen halten. Das Gesicht des Kleinen ist jedoch nicht auf dem Bild zu erkennen.

Die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit kommt aus dem Schwärmen für ihren Nachwuchs gar nicht mehr heraus: "Du bist unser Anfang von allem. Unser größtes Geschenk. Unser Zuhause im Kleinformat." In ihrer Bekanntgabe verrät das Reality-Sternchen sogar schon ein kleines Detail über ihren Sohn: Der Kleine trägt den Namen Malik Emilio. Weitere Details zu ihrem Sohn oder der Geburt behält Rebecca jedoch erst einmal für sich.

Rebecca und Göks Liebesgeschichte startete eher ungewöhnlich. Eigentlich stellte sich die Reality-TV-Bekanntheit gemeinsam mit ihrem Ex-Parnter Adrian Alian (28) dem Treuetest bei "Temptation Island V.I.P.". Dort lernte sie Gök kennen, mit dem sie von Anfang an auf einer Wellenlänge schwamm. Das merkte auch Adrian – unter anderem aus dem Grund brach er das Experiment ab und beendete die Beziehung. Beim Wiedersehen Monate später machten Rebecca und Gök dann nicht nur ihre Beziehung publik, sondern überraschten auch mit Babynews: "Leute, wir müssen euch was sagen [...] wir möchten euch mitteilen, dass wir Eltern werden."

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Realitystar Rebecca Ries' Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries im März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige