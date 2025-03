Sohn im Kindergarten: Olivia Munn teilt privaten Einblick

Olivia Munn (44), bekannt aus der US-Serie "The Newsroom", hat seltene Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Im Gespräch mit People Magazine sprach die Schauspielerin offen darüber, wie sie und ihr Ehemann John Mulaney (42) ihren dreijährigen Sohn Malcolm behutsam an den Kindergartenalltag heranführen. Die beiden setzen auf das sogenannte "gentle transitioning" – ein Konzept, bei dem Eltern in den ersten Tagen im Kindergarten anwesend bleiben, um ihren Kindern den Einstieg zu erleichtern. Für Olivia und John war es ein bewegender Moment, ihren Sohn so selbstbewusst in der Gruppe zu erleben: "Er hat uns angesehen und gefragt: 'Holt ihr mich später wieder ab?' – und das bedeutete uns so viel", erinnerte sich Olivia.

Die beiden Eltern teilten nach diesem Erlebnis einen berührenden Moment im Auto: "Wir sahen uns an und die Tränen stiegen uns in die Augen", berichtete die Schauspielerin. Malcolm, der im November seinen dritten Geburtstag feierte, scheint sich trotz der Veränderungen in der Familie gut zu entwickeln. Die Schauspielerin teilte auf Instagram, dass die Zeit mit ihrem Sohn ihr durch schwierige Momente geholfen habe, besonders während ihrer Brustkrebserkrankung im Jahr 2023. Der Kleine habe sie während dieser Zeit nicht nur abgelenkt, sondern ihr auch Kraft gegeben. "Er hat mich stärker und gleichzeitig weicher gemacht, als ich es jemals für möglich gehalten hätte", schrieb sie in einem rührenden Geburtstags-Post.

Privat wirkt Olivia erfüllt durch ihre Mutterrolle und die gemeinsame Zeit mit Malcolm und seiner jüngeren Schwester Méi June, die sie im vergangenen Jahr zur Welt brachte. Dabei bringt ihr Sohn sie in schweren Zeiten immer wieder auf andere Gedanken: "Wenn ich bei ihm bin, denke ich nicht ans Kranksein, ich bin einfach glücklich." Mit diesen Einblicken zeigt die Schauspielerin, wie wichtig ihr die Familie ist und wie sehr sie der Zusammenhalt mit ihrem Mann und ihren Kindern durch Höhen und Tiefen trägt.

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn, 2024

Instagram / johnmulaney Olivia Munn und John Mulaney mit Sohn Malcolm Hiệp und Tochter Méi, September 2024

